Фанатичные христиане наладили связь с богом через плюшевого льва

В Канаде религиозные родители попытались вернуть отобранного органами опеки ребенка при помощи игрушечного льва, через которого, по их мнению, говорит Иисус Христос . Об этом сообщает издание Vancouver Sun.

Во время беременности женщина пожаловалась социальному работнику на побои. По ее словам, муж связывал ей руки, заклеивал рот клейкой лентой и душил, чтобы она перестала плакать. Хотя позднее она отказалась от своих показаний, министерство по делам семей, детства и социального развития взяло семейную пару под надзор.

Супруги оказались фанатичными христианами. Несмотря на это, им не удалось найти общего языка с единоверцами. Пару изгнали из нескольких церквей за попытки очистить их от «влияния зла». По утверждению женщины, ее муж вырос в секте и полагал, что необходимо поощрять секс между детьми. На досуге они разыгрывали различные грехи, причем он изображал грешника, а она — его жертву.

После рождения дочери пара отказалась показывать ее врачам и не позволила сделать ей прививки. Мать решила назвать ребенка Иисус Радость Господа (Jesus JoyoftheLord) и подала документы для смены собственных имени и фамилии на Восставший Господь Иисус Огонь Расплавляющий Христос (Risen Lord Jesus Refinersfire Christ). Также супруги предприняли новую попытку изгнать демонов из церкви, закончившуюся возбуждением уголовного дела о нарушении порядка.

Через месяц дочь забрали государственные органы до судебного решения о правах на опеку. Родители могли посещать ее, однако им запрещали оставаться с ней наедине.

Супруги отказались от юридической помощи и объявили, что их адвокатом будет плюшевый лев, через которого с ними говорит бог. Во время суда они общались с игрушкой бессмысленными словами и словосочетаниями, как при «говорении на языках» в харизматических церквях. Судья решила, что возвращать ребенка в семью нельзя.

Пара подала апелляцию и обвинила суд в нарушении религиозных свобод, которые они имеют как родители-христиане. Судья отказалась изменять решение, пояснив, что вердикт связан не с их верой, а с угрозой домашнего насилия, нежеланием исполнять рекомендации медиков, сомнениями в психическом здоровье матери и неспособностью родителей взаимодействовать с теми, кто пытается им помочь, в том числе собственными родственниками, сотрудниками роддома, медсестрой, врачами, социальными работниками, церквями, христианскими семьями и юристами.

Девочка осталась под опекой государства. Позднее она может быть передана для удочерения приемными родителями.