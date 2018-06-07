Ещё
Как у Бейонсе: сколько стоят ботфорты, в которых Би выступила на концерте?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как у Бейонсе: сколько стоят ботфорты, в которых Би выступила на концерте? 

Peopletalk 42 минуты назад
Фото: Peopletalk
Вчера в Кардиффе стартовал On the Run II Tour Джея Зи (48) и Бейонсе (36). Зрителям, которые были на концерте, посчастливилось первыми увидеть фото, на котором Джей Зи держит в руках малышей Руми и Сэра — его артисты использовали как инсталляцию.
Кроме того, Бейонсе, как всегда сменила множество нарядов. Одним из самых ярких был образ в парке и ботфортах Gucci. Их, между прочим, пока можно купить на сайте модного дома. Такая покупка обойдётся в 1790 долларов (110890 рублей).
все слайды
Уверены, что настоящим фанатам Би не жалко потратить на них даже такую немалую сумму.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-u-bejonse-skolko-stoyat-botforty-v-kotoryh-bi-vystupila-na-kontserte/
Peopletalk: последние новости
Тимур Батрутдинов: о «Холостяке», отношениях с Бузовой и слухах о своей нетрадиционной ориентации Минутка расслабона: классификация дур, по версии PEOPLETALK Почему все смеются над Джиджи, Кайли и Кендалл?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светличная публично рассказала о муже-альфонсе5
Как понять, что вы доживете до ста лет5
Тест: легко ли вас затащить в постель
Наболело: «Когда я вижу ее, мне не хочется жить»11
Ошибки домохозяек, которые убивают здоровье10
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение