Как у Бейонсе: сколько стоят ботфорты, в которых Би выступила на концерте?

Вчера в Кардиффе стартовал On the Run II Tour Джея Зи (48) и Бейонсе (36). Зрителям, которые были на концерте, посчастливилось первыми увидеть фото, на котором Джей Зи держит в руках малышей Руми и Сэра — его артисты использовали как инсталляцию.

Кроме того, Бейонсе, как всегда сменила множество нарядов. Одним из самых ярких был образ в парке и ботфортах Gucci. Их, между прочим, пока можно купить на сайте модного дома. Такая покупка обойдётся в 1790 долларов (110890 рублей).

все слайды

Уверены, что настоящим фанатам Би не жалко потратить на них даже такую немалую сумму.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-u-bejonse-skolko-stoyat-botforty-v-kotoryh-bi-vystupila-na-kontserte/