Почему советским школьникам запрещали носить длинные волосы

В конце 70-х начале 80-х годов XX века в советских школах действовал запрет на ношение кроссовок, джинсов, коротких юбок, серёжек и, конечно же, длинных волос.

Идейно чуждые

Столь пристальное внимание к одежде и радикальное отношение к шевелюре школьников было связано с тем, что вся новомодная атрибутика являлась неприкрытым символом движения хиппи. Эта зародившаяся на западе молодёжная субкультура, как и прочие проявления капитализма, шли в разрез с начинавшей трескаться советской идеологией, которая предпочитала бороться с ними наложениями табу.

А поскольку запретный плод — сладок, подростки с азартом нарушали правила, шокируя учителей сначала своим космами, а потом и откровенным вольнодумием.

Хиппи

Датой окончательного формирования движения хиппи принято считать 1965 год, когда выступавшие против пуританской церковной морали американские тинейджеры стали участниками не только музыкальных фестивалей, но и антиправительственных демонстраций по вьетнамскому вопросу.

Восставшие против постоянных войн и разработки ядерного оружия, расово-этнической и половой дискриминации хиппи предлагали всем людям на планете жить, руководствуюсь любовью, от которой исходит всё добро мира.

Вставляя в распушенные волосы цветы, они протестовали против вооружённой силы, пропагандируя ненасилие, возврат к природе и полную анархию в выборе одежды, поведения, образа жизни и взглядов.

Именно поэтому хиппи в представлении большинства людей, прежде всего, ассоциируются с сексуальной раскрепощённостью, наркотиками, нудистами, бездельем, психоделической музыкой, мистическими учениями и неряшливым внешним видом.

Советские хиппи

В Советский Союз идеи хиппи добрались с некоторым опозданием, когда на западе они уже пережили свой пик популярности. Главным её пропагандистом была золотая молодёжь, имевшая возможность слушать заграничную музыку и читать капиталистические журналы.

Именно от них зажатое в тиски комсомольских организаций подрастающее поколение восприняло доктрину «детей цветов», усмотрев в ней глоток свежего воздуха.

На новой почве философская подоплека хиппи несколько видоизменилась, превратившись, прежде всего, в протест против коммунистической идеологии. Наиболее смелые советские подражатели западных неформалов стали открыто указывать властям на их огрехи и ограничения в политике, за что подвергались гонениям и принудительному лечению.

Но большая часть местных хиппи переняла у иностранных коллег не идеологию, а только элементы их моды — одежду и прическу, которые разительным образом выделяли их из однообразной толпы.

Одежда хиппи

Благодаря хиппи в молодёжную моду проникла этническая культура, которая через украшения и декоративные элементы наряда провозглашала общность людей, крушение границ и возвращение к размеренному прошлому.

Кричащие заплатки, галлюциногенные принты и яркие цвета не сковывающей движений одежды из натуральных тканей стали непременными атрибутами модного стиля «хиппи», в котором нет правил и запретов.

Потёртые джинсовые одежды и специально порванные вещи символизировали отказ от материальных ценностей, а ношение религиозных атрибутов разных конфессии свидетельствовало об их желании синтезировать все духовные учения.

Хайер

Подчёркивая своё вольнолюбие и связь с природой, хиппи не стригли волосы, которые предпочитали носить распущенными, разделяя на прямой пробор и украшая шнурком. Кроме того длинные космы у мужчин являлись прообразом феминизации общества, за которую они так ратовали.

Поскольку чтобы стать обладателем шевелюры не нужны материальные затраты, именно она стала самым явным признаком влияния запада на строителей коммунизма.

На советском сленге длинные лохматые волосы называли «хайер», и если молодёжь еще могла себе позволить щеголять с причёсками а’ля битлз, то школьникам приходилось несладко.

Девочек учителя обычно заставляли прибегать к помощи заколок и кос, а мальчиков наказывали суровее: от принудительной отправки в парикмахерскую до собственноручного отрезания клока волос.

Если и эти меры не способствовали воцарению прежних порядков, педсовет выносил вердикт об отчислении неформалов из школы.