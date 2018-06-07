«Трусы засветила»: Стеша Маликова взметнула юбку ультракороткого платья

Молодая девушка может быть легкомысленной, однако звездам беспечное поведение непозволительно — за каждым шагом знаменитостей внимательно следят поборники нравов, и выходка дочери известного композитора Дмитрия Маликова не укрылась от взора общественности. Стефания не только взметнула юбку своего мини-платья, но и обнародовала получившийся снимок, навлекая тем самым на себя праведный гнев подписчиков.

Звездная наследница композитора Дмитрия Маликова Стефания ведет роскошный образ жизни, приобретая различные дорогие вещи, и постоянно отправляется за границу отдохнуть на пару дней от столичной суеты. Чего только стоит ее новогодний наряд за баснословную сумму денег. А потому неожиданная мудрость, изреченная девушкой, была в штыки воспринята обывателями, ведь наследница стала рассуждать на тему, о которой, по убеждениям подписчиков, имеет весьма смутное представление. «Хочешь жить — умей вертеться», — неожиданно заявила Стефания, сопровождая свои слова провокационной фотографией. На снимке звезда запечатлена как раз в момент своего «вращения», взметая юбку крайне коротенького летнего платья.

Несоответствие текста и действий смутило почитателей, которые высмеяли попытку Стефании блеснуть своим умом. К тому же легкомысленная фотография привлекла внимание приверженцев нравов и скромности, которым совершенно не пришлось по вкусу провокационное поведение юной знаменитости. В результате подписчики на все лады раскритиковали девушку, призывая ее быть скромнее и лучше следить за тем, что и кому она говорит. «Откровенненько. Папа разрешил?» «Эта цитата подходит простому народу, а не богатой наследнице, которая трусами светит» «Или вертеть попой, простите. Кому что…» «Умничка. Трусы показываешь?» «Забавно, к такой фотографии такой текст» «Трусы засветила»