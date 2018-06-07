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Дружба без повода
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Дружба без повода 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Большой компанией в шумном кафе или один на один за чашкой домашнего чая, катаясь на роликах по набережной Парка Горького или сидя с поп-корном в кинотеатре на забавной комедии — все это лишь первые приходящие на ум рецепты идеального празднования Международного дня друзей.
9 июня — именно на эту дату выпал столь теплый, а порой и положительно сумасшедший праздник — проводить его в одиночестве попросту преступно.
Если вы давно откладывали встречу из-за пресловутой нехватки времени — встретьтесь. Если как-то обидели неосторожной шуткой — извинитесь.
А если дружба незаметно деградировала до переписки в социальных сетях — самое время поговорить лицом к лицу.
Кому мы плачемся в жилетку из-за разбитого сердца? Друзьям. Кому сетуем на рабочие проблемы? Опять друзьям! С кем отмечаем Новый год и дни рождения так, что вспоминать потом и смешно, и стыдно? Все с ними же! А быть может, вам в этот день повезет особенно и вы встретите того самого настоящего лучшего друга?
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