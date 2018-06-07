Второй сорт: зазнавшиеся знаменитости, плохо обращающиеся с прислугой

Знаменитости предпочитают скрывать свою личную жизнь, но некоторые вещи становятся известны обществу. Иногда факты о жизни звезд портят их репутацию, например, о том, что несколько звезд предпочитают общаться с прислугой, как с мусором, чего не ожидали поклонники.

Бывшая домработница звезды пожаловалась на постоянные оскорбления, сверхурочную работу, а также ей приходилось терпеть расистские ругательства. Эрлинда Элемен, по заявлениям СМИ, являлась гражданкой Филиппин, и это использовала в своих целях известная актриса. Кортни Лав В 2010 Джессика Лабри работала у певицы в роли личного помощника, но уже через год подала на звезду в суд. Как оказалось, ей отказались выдавать положенную зарплату только из-за того, что она не стала подделывать некоторые документы. Также Лабри жаловалась на неподобающее со стороны Кортни Лав поведение, из-за которого у нее наблюдаются постоянные головные боли. Наоми Кэмпбелл

Супермодель известна своим агрессивным поведением с прислугой, например, она была зла на домработницу за то, что та просто не могла найти ее джинсы. В несчастную женщину теледива бросила собственный телефон, из-за чего потерпевшей даже наложили несколько швов. Модель в итоге пришлось отбывать общественные работы и выплатить штраф в размере $363. Немногим позже, в процессе съемок на территории Торонто, Кэмпбелл схватила за горло и ударила головой об стену свою ассистентку. Дженнифер Лопес

Как оказалось, певица экономит на своей прислуге, поэтому люди не задерживаются у нее надолго. Бывшие работники знаменитости в один голос утверждают, что звезда предлагает зарплату почти вдвое меньше, чем остальные ее коллеги по цеху. Мадонна

Певица очень щепетильно относится к вопросам гигиены и без страха может пользоваться туалетом только в собственном доме. Во время разъездов она всегда заставляет своих помощников чистить унитаз в ее номере с помощью дезинфицирующего средства. Тейлор Свифт

Певица имеет в своем распоряжении два частных самолета, а во время полета изводит стюардесс своими кулинарными фантазиями. Перед вылетом звезда, как правило, заказывает определенную еда, а уже в полете отказывается от нее, требуя оперативно предоставить что-то совершенно другое. Джим Керри

Как оказалось, актер является человеком настроения, поэтому в одну минуту он может шутить и веселиться, а спустя мгновение уже будет срывать свою злость на прислуге. О таких откровениях поведали сразу несколько бывших работников звезды.]]>