Футбольные страсти: хватит ли нервов

До начала чемпионата мира по футболу 2018 года осталась неделя. В Москве на Триумфальной площади поставили специальные часы, которые показывают дни, часы, минуты и секунды до старта чемпионата. Цифровое табло сделано в виде судейской таблички, у часов есть Wi-Fi и роутер. Все желающие могут сделать памятное фото и мгновенно поделиться им в соцсетях. Чемпионат стартует 14 июня. Открытие турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Сборная России встретится на поле со сборной Саудовской Аравии.

Опасны или полезны эмоции от футбола, в студии телеканала «МИР 24» рассказал врач общей практики, кандидат медицинских наук Олег Белый.

— Миллионы болельщиков будут следить за выступлением своих сборных по телевизору Опасно ли болеть за свою любимую команду?

Олег Белый: Если здоровье слабое, то болеть, конечно, опасно, особенно за нашу сборную. Но все равно все будут болеть. «Тренировка» эмоций прошла во время товарищеских матчей. — Врачи считают, что эмоции болельщика — это хорошо. Ведь работают сосуды, значит есть реакция, тренировка мозга и сердца. Вы с этим согласны?

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Олег Белый: Действительно, происходит выброс биологически активных веществ, адреналина, серотонина, и они, конечно, оказывают влияние на организм. К эмоциям надо готовиться — вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Если хочешь болеть за наш футбол, надо утром хотя бы делать зарядку!

— Тем не менее, есть печальная статистика. Каждый год несколько человек умирает на трибунах, перенервничав из-за игры любимого клуба. Какие основные причины?

Олег Белый: Это может быть из-за слабой сердечно-сосудистой системы или длительного эмоционально-спровоцированного стресса. Думаю, что большинство случаев смерти на трибунах вызвано тем, что люди не следили за артериальным давление, плюс хронические заболевания.

Можно болеть за наших боксеров, они не разочаруют.

— За полтора часа игры фанаты испытывают огромный спектр эмоций как положительных, так и отрицательных. Радость, разочарование, злость и много чего еще. Многие уходят с ними со стадиона и потом еще долго не могут забыть, особенно, когда речь идет о проигрышах. Насколько долго может быть испорчено настроение?

Олег Белый: Надо перестать думать о себе. Помоги кому-нибудь, это может быть сосед, ребенок, одноклассник твоего ребенка, кто угодно, отвлекись от своих эмоций, переключись.

— Отдельно стоит поговорить об игроках. Многие после проигрыша не могут сдержать слез. Со стороны кажется несколько странным, когда ревут взрослые бородатые дядьки. Это нормальная реакция или больше показушная для телекамер?

Олег Белый: Слезы — это нормальная реакция, если в данном обществе принято так реагировать. Например, в хоккее плакать не принято. Овечкину как-то на трибуне в лицо попала шайба, он даже не поморщился, а футболисты прям «умирают» от каждого прикосновения. Футболисты иногда сами себя оправдывают тем, что они симулируют в интересах команды.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.

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