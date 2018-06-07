Дело полицейского-многоженца: уволили с позором

От цепких лап мошенников, показывает практика, к сожалению, не застрахован никто, даже… следователь. Так, бывший сотрудник полиции Белгорода, капитан юстиции Александр Лаптев , после очередной проверки службы безопасности узнал, что с легкой руки аферистов стал жертвой грандиозного обмана. Заказав у недобросовестных юристов сначала развод, а потом и свадьбу «под ключ», экс-полицейский превратился в многоженца.

Теперь Лаптев через суд пытается восстановить справедливость и вернуться в органы, откуда его уволили «за поступок, порочащий честь мундира». Первое дело в Белгородском областном суде полицейский-многоженец проиграл. Однако намерен идти до конца и искать справедливости в вышестоящей инстанции.

По словам создателя популярного правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который представляет интересы экс-следователя ОМВД по Белгородскому району в суде, эта история началась еще в прошлом году, когда его доверитель надумал развестись.

— Жена отнеслась к разводу адекватно, с пониманием. С этим никаких проблем не было, ведь Лаптев собирался и дальше поддерживать своих детей от первого брака, — рассказал «КВ» Воронцов.

Беда заключалась в том, что молодой следователь никак не мог дойти до суда, чтобы подать заявление о расторжении брака, — загруженный работой страж порядка дневал и ночевал в конторе. Тогда мужчина обратился к бывшему коллеге, который на пенсии занимался юридической практикой и мог помочь в пикантной проблеме.

— Тот посоветовал ему найти неких людей, которые по доверенности могут оформить расторжение брака без участия супругов. Лаптев так и сделал. За развод «под ключ» он заплатил некоему Александру Ивановичу 20 тысяч рублей, — рассказал «КВ» правозащитник.

Через некоторое время на руках у Лаптева действительно была выписка из решения суда о том, что его брак расторгнут. Эта бумага не вызвала у него и тени сомнений.

К тому моменту мужчина собирался связать себя узами брака со своей коллегой. Любимая женщина Лаптева работает в том же управлении оперуполномоченным уголовного розыска.

Но на регистрацию брака и организацию свадебного банкета у экс-полицейского снова не нашлось свободного времени. Нетрудно догадаться, что следом за разводом под ключ, все те же «специалисты» занялись организацией под ключ теперь уже более приятного мероприятия.

— Свадьба была самая настоящая: с выездным сотрудником загса, фатой, тамадой, свадебным банкетом. За организацию свадьбы мой подзащитный отдал 60 тысяч рублей, — пояснил Воронцов, добавив, что на гулянье также присутствовали родственники пары, друзья и коллеги.

Впрочем, совсем скоро жизнь молодоженов превратилась в настоящий кошмар. После очередной внутренней проверки собственной безопасности выяснилось, что развод был… фиктивным.

— То есть свидетельство о расторжении брака было оформлено на настоящем бланке, но, по сути, его не было — данные не внесли в общую базу. То же самое и с регистрацией брака — выездной сотрудник загса оказался ненастоящим, — отметил представитель полицейского.

Сколько Лапетев ни убеждал проверяющих, что стал жертвой аферистов, его все-таки погнали из правоохранительных органов

— Лаптева уволили за то, что он опорочил честь мундира, а именно: передал фальшивое свидетельство о браке сотруднице правоохранительных органов (то есть своей второй жене), и это повлекло «совершение юридически значимых действий, которые оказались незаконными». Ведь после свадьбы новоиспеченная жена Лаптева на основании этого документа следом за девичьей фамилией успешно сменила паспорт, права, ксиву. При этом она продолжает работать в правоохранительных органах, и никто не принимает во внимание тот факт, что она в этой истории имеет точно такой же правовой статус. Она опять же сама регистрировалась на сайте госуслуг, когда меняла документы, никто ее не подстрекал, — заявил Воронцов.

Лаптев не стал молчать и подал на мошенников заявление о преступлении. Он также обратился в суд, требуя восстановить его на работе. Пока что бывший следователь потерпел неудачу. Белгородский областной суд встал на сторону работодателя Лаптева, подтвердив тем самым законность увольнения. Теперь экс-полицейский ищет новое место работы и намерен подавать апелляционную жалобу.

Кстати, в Сети юридические конторы активно предлагают воспользоваться такой услугой, как «развод без стресса». «КВ» обратился в одну из них. Там с ходу согласились заняться бракоразводным процессом без участия одной из сторон. За свои услуги контора потребовала 15 тысяч рублей, также 600 рублей на госпошлину и 1700 рублей на оформление доверенности.

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, недобросовестных юристов очень много, а в действиях экс-полицейского «не было никакого криминала»:

— Если один из супругов не может или не хочет встречаться в суде со своей половиной, то он может обратиться к услугам законного представителя. Это обычная практика. И в этом нет никакого криминала. Здесь проблема в другом — в недобросовестном оказании юридических услуг. Наверное, слышали о фирмах, которые завлекают граждан якобы «бесплатными юридическими консультациями» — это как раз те самые «специалисты». Они берут с людей деньги за представительство в суде, но на этом их работа заканчивается. В итоге у пострадавших по делам истекают сроки давности. Когда люди пытаются восстановить свои права и вернуть хотя бы деньги, выясняется, что фирм давно не существует. Например, из недавних дел: от некоего юридического центра «Альфа» пострадавшими были признаны порядка 60 лиц. Но организации не существует, и свои деньги люди уже не вернут, — рассказала адвокат.

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