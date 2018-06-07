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Женщина попала под суд за интимные фотографии
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Женщина попала под суд за интимные фотографии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Черилл Ивека (Cherelle Eweka) попала под суд за навязчивое поведение в социальных сетях по отношению к бывшему любовнику, с которым она познакомилась в Tinder. Об этом сообщил Daily Mail.
Суд приговорил 26-летнюю женщину к году условно, штрафу в размере 85 фунтов и обязал выплатить компенсацию жертве — 25 фунтов (около девяти тысяч рублей). Ей также запретили приближаться к пострадавшему в течение двух лет.
Черилл и Пол Айри (Paul Airey) познакомились в Tinder и встречались на протяжении некоторого времени. Пол принял решение расстаться с женщиной, когда она начала навязчиво контролировать его действия и не позволяла сохранять в телефоне номера подруг.
После расставания женщина преследовала бывшего любовника на протяжении полутора месяцев. Она отправляла мужчине многочисленные обнаженные фотографии и угрожала самоубийством, если Пол не решит к ней вернуться. Также женщина создавала фейковые аккаунты в Instagram, Snapchat и Facebook, через которые она пыталась добиться взаимности от Пола, угрожала его семье и друзьям, заставляя мужчину выйти с ней на связь.
Пол Айри рассказал суду, что он даже потерял бизнес из-за необходимости удалить учетные записи своей компании в социальных сетях. При этом у Черилл не было диагностировано психических расстройств.
В конце мая был арестован испанец, прозванный «королем Тиндера», который незаконным образом получил через приложение Tinder 150 тысяч евро. В апреле девушка рассказала в Twitter о худшем свидании, устроенным через популярное приложение для знакомств: мужчина подмешал ей в еду наркотики, после чего украл ключи и готовился расчленить спящую девушку прямо у нее дома.
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