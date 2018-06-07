Как богатый особняк чуть не стал домом-«призраком»

«Дом с атлантами» на улице Солянка несколько раз чуть не сгорел. В свое время заброшенное здание облюбовали бездомные и хулиганы. Выбитые окна, покосившиеся двери, обшарпанные стены — старинный особняк буквально рассыпался на глазах.

Еще в начале 2000-х его хотели снести, а на его месте построить гостиницу, но здание признали архитектурным памятником. Впрочем, реставрация затянулась. И вот недавно новый собственник пообещал вернуть знаменитому дому былое великолепие. Вместе с москвоведом Александром Васькиным «ВМ» проверила, как продвигаются работы.

Главный фасад здания закрывает ширма. Сам дом не видно, но можно представить, как он будет выглядеть после реставрации. Рисунок на завесе полностью повторяет архитектуру особняка.

— Жаль, что настоящих атлантов мы сейчас не увидим, — расстраивается Александр Васькин, рассматривая на полотне копию титанов.

По ним уже прошлись вандалы, оставив черной краской на бутафорской стене жирные автографы. Но четыре могучих атланта, несмотря ни на что, продолжают держать на плечах балкон с тяжелыми чугунными перилами над главным входом в здание. Верим историку на слово: сделанные из мрамора скульптуры неплохо сохранились до наших дней.

— Дом построен в 1882 году в стиле эклектики, — говорит Васькин, обращая наше внимание на «привет из Венеции»: львиные маски, украшающие здание. Три из них можно рассмотреть, если встать на углу дома. Справа.

— А вот атланты — отсылка к творчеству Растрелли, одному из ярких представителей русского барокко, — продолжает историк. — Они символизируют влиятельность богатого владельца особняка.

Дом построил уважаемый московский архитектор Василий Карнеев по заказу известного купца, мецената и благотворителя Алексея Расторгуева . Он торговал чаем, поэтому на первом этаже особняка, по моде того времени, располагался чайный магазин. На втором и третьем — комнаты, которые сдавались внаем.

— Это был один из самых дорогих особняков Москвы, — утверждает Александр Васькин. Сейчас не видно, но на замковых камнях, над окнами первого этажа, красуется жезл Меркурия. Символ торговли. — Здание также отражает процесс преображения Солянки: раньше здесь торговали соленой рыбой, а теперь живут знатные люди, которым по карману недешевые апартаменты.

Роскошному внешнему облику особняка соответствовало и его внутреннее убранство: дорогой паркет, дубовые двери, камины, выложенные изразцовой плиткой из Италии, и даже лифт, сделанный по спецзаказу во Франции.

После Расторгуева «домом с атлантами» владел не менее влиятельный купец — миллионер-сахарозаводчик Павел Харитоненко. Правда, сам он жил не на Солянке, а на Софийской набережной, в особняке, который сейчас занимает посольство Великобритании.

— Ходит легенда, что у «дома с атлантами» плохая аура, — как бы между прочим говорит Васькин, наблюдая за серой кошкой. Она выбежала из-за угла, но, заметив нас, быстро скрылась за ширмой. — Говорят, что дом построен на старом кладбище церкви, что стоит по соседству. Поэтому он якобы населен призраками, из-за которых, по слухам, Харитоненко так и не смог поселиться в особняке. Но я думаю, что дом просто был для него маловат, а купил он его только потому, что уж больно здание красивое.

Павел Харитоненко отличался тонким художественным вкусом. У него была богатая коллекция живописи.

— Нужно восстановить культурный дух «дома с атлантами», — считает Александр Васькин, вспоминая, что в начале XX века несколько комнат особняка снимала семья Ляпуновых. Представители научной интеллигенции — родители известного математика, одного из отцов кибернетики Алексея Ляпунова — также собирали картины, включая работы Шишкина, Брюлова и французов-импрессионистов. — Хорошо, если после реставрации здесь сделают галерею.

Уже в советское время в особняке располагался Научно-исследовательский институт рентгенологии и радиологии. На нижнем этаже были лаборатории, на верхних — коммунальные квартиры. Постепенно дом приходил в упадок. Большая часть внутреннего убранства была утеряна.

— Может, и правда аура? — задумался Васькин, пытаясь осмыслить несколько десятилетий новейший истории, в течение которых домом владели «призрачные» хозяева. — Все-таки хорошо, что на него обратили внимание. Поверьте, мы еще увидим всю его необыкновенную красоту.

Новый владелец вернуть лифт пока не обещает, но гарантирует, что с исторической достоверностью отреставрирует комнаты, которые вновь будут жилыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов , руководитель Департамента культурного наследия города Москвы:

— К сожалению, у этого потрясающего московского памятника непростая судьба. Бывший владелец безответственно к нему относился: долгое время не проводились никакие работы. По решению суда, дом передали другому собственнику, но и он не позаботился о нем. И вот наконец удалось найти владельца, который займется полноценной реставрацией.