Этот парень неожиданно стал непосредственным начальником своего школьного обидчика. Что он сделал дальше — это золото!

Мне было 15 лет, когда мы переехали в Филадельфию из Техаса. Мой первый день в школе явно не задался. В течении дня, на меня постоянно смотрели искоса и посылали в мою сторону реплики, типа «у тебя есть яйца». Я ждал автобус, когда ко мне подошел огромный парень и начал говорить гадости. Я попытался ему ответить, но он свалил меня с одного удара. С тех пор он начал ежедневно издеваться надо мной. Он был очень вспыльчивым и к тому же тяжелее меня на 75 фунтов из-за его стероидов. В те годы я получил от него и из-за него не один раз. Но после окончания школы я не видел его в течение нескольких лет.

Мне всегда нравилась кулинария, и я решил, что это то, чем бы я хотел заниматься в своей жизни, поэтому я пошел в кулинарное училище и начал работать по профессии. Через несколько лет я был шеф-поваром в небольшом бистро. Политикой нашего заведения было брать на работу выходцев из окружной тюрьмы в рамках программы реабилитации. Владелец был отличный парень, который вырос без родителей и сделал несколько неверных поступков в начале жизни, и поэтому отсидел в тюрьме несколько лет. Он вышел, устроился на работу в качестве уборщика в кафе, где хозяин увидел что-то в нем и взял его под свое крыло, он давал ему уроки жизни, которые он никогда не получал от своей семьи. Это был его способ отблагодарить за то, что он получил.

Однажды мы должны были принять нового парня, и угадайте, кто входит в дверь? Он не заметил меня сначала, но затем представил меня как своего непосредственного босса. Владелец начинает знакомить меня, но я прерываю и говорю, что мы уже довольно хорошо знаем друг друга и не нуждаемся в рекомендациях. Я рассказал владельцу о нашей истории, и он спросил, что я буду делать? Я попросил его, дать мне пару минут наедине с моим старым знакомым. Я отвел его и спросил, почему он попал в тюрьму? Я также сказал ему, как я буду относиться к нему, так что он может развернуться и пойти обратно в тюрьму. В итоге он начинает изливать мне душу.

Он жил в очень неблагоприятной обстановке и у него никогда не было настоящих друзей в школе, из-за полного отсутствия социальных навыков, он понятия не имел, как строить реальные отношения. Он сказал мне, что в те дни, когда он надирал мне задницу, его старик избивал его, после того как напивался. Его жизнь пошла под откос после школы, и он закончил тем, что попал в тюрьму.

Я сказал ему, что помогу исправиться и приложу все усилия, чтобы показать ему, как взять себя в руки. Он оказался одним из самых трудолюбивых рабочих, которых я когда-либо видел. Пять лет спустя он стал моим поваром. Теперь у него есть свой собственный ресторан, и мы все время ходим в гости друг другу. Я бы не променял его дружбу ни на что в мире.