Анна Герман: какого происхождения была великая советская певица

Происхождение советской певицы Анны Герман до сих пор вызывает интерес у почитателей ее таланта. Нередко в печатных изданиях можно встретить искаженную информацию о ее биографии.

Ей приписывают и украинские, и польские, и немецкие корни. На самом деле, родилась знаменитая певица в Советском Союзе, в небольшом городке Ургенче на территории Узбекистана в немецко-голландской семье. История родословной их рода изучена с прапрадеда, который еще в 1819 году вместе со своей семьей переселился из Германии в Украину. Здесь родился и дед Анны. [С-BLOCK]

Изучая жизнь легендарной певицы, многие исследователи ее творчества, пишут о ее тяжелой судьбе. Мать — Ирма Давыдовна была голландкой по происхождению и проживала до замужества в Германии. Позже вместе с будущим отцом Анны, который был немцем, она переехала в Россию, где они прожили совсем недолго. В период раскулачивания всю семью сослали в Узбекистан. Именно здесь на свет появилась Анна Герман. [С-BLOCK] Будучи совсем ребенком, Анна потеряла отца. Его репрессировали и расстреляли. Остальных членов семьи отправили в Киргизию. Спустя год после рождения, отец Анны был арестован, получив обвинения в шпионаже. Изначально его приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет без права переписки. И только через несколько лет родственники узнали, что глава семейства в 1938 году был расстрелян. Через 20 лет его посмертно реабилитировали. [С-BLOCK]

Оставшись одна с двумя детьми, мать пыталась хоть как-то устроиться, чтобы прокормить их. Не имея постоянного места жительства, они скитались по разным городам. В Джамбуле их застала война. В этот период мама Ани познакомилась с Германом Бернером, который вскоре стал ее вторым супругом. Замужество с поляком открыло для Ирмы Давыдовны возможность переехать в Польшу, где их семья уже прочно закрепилась. [С-BLOCK]

Здесь прошли детские и юношеские годы Анны. Она успешно окончила гимназию и поступила в университет на геологический факультет. Тяга к искусству никогда не покидала ее. Будучи студенткой, Анна увлеклась эстрадой. Вскоре она уже гастролировала по Польше с небольшими концертами. Вокальный талант по достоинству оценили. Прославившись как польская певица, Анна Герман достаточно быстро вышла на международный уровень и стала лауреатом множества национальных премий. Исполняя песни на разных языках, она своим талантом покорила миллионы сердец в разных уголках Земли. Несмотря на то, что знаменитая певица ушла из жизни уже более 30-ти лет назад, песни Анны Герман и сегодня пор радуют почитателей ее богатого творчества.