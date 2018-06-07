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Егор Крид поддержал фанатов
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Егор Крид поддержал фанатов 

Russianshowbiz.info 47 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодой исполнитель считает своих фанатов главным источником мотивации на дельнейшее развитие и достижение творческих успехов. При этом Егор заметил, что и сам нередко вдохновляет поклонников на различные поступки.
Модной тенденцией среди тех, кто входит в #EKfamily (семью ЕК) стало подражание исполнителю в нательных рисунках. Крид все чаще встречает парней и девушек, решившихся сделать татуировки в его честь или повторивших перманентные изображения, которые уже имеются на теле их любимого певца. Егор не собирается осуждать фанатов за такое поведение и, наоборот, считает подобные поступки очень ответственными.
По мнению Крида, таким образом ребята впоследствии сформируют свой стиль. Егор также похвастался своими татуировками с именем бабушки и портретом Майкла Джексона. С целью поддержать сообщество своих фанатов Крид выложил пару фотографий с молодыми людьми, сделавшими тату в его честь.
Не все подписчики Егора в Инстаграм согласились с ним: «Татуировка имени бабушки не нужна, носи в сердце ее имя, а не на теле. Я люблю чистые тела особенно у девушек им это вообще некрасиво и не нужно. Татуировки на теле красоты не приносят».
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