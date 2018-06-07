Названы методы борьбы с тошнотой в самолете

Составлен список приемов, которые помогут справиться с укачиванием во время полета. Об этом пишет The Sun.

Самым эффективным продуктом от тошноты было признано зеленое яблоко. В нем содержится много полезных волокон, которые способствуют удалению вызывающих тошноту микроорганизмов.

«Зеленые яблоки отлично справляются с укачиванием, это правда. Если вас тошнит на борту, просто съешьте их и все пройдет», — написал один из пользователей форума Cruise Critic. «Я съел яблоко, когда почувствовал себя плохо, и это действительно сработало! Тошнота ушла через полчаса», — прокомментировал другой путешественник.

Также оказалось, что сидения на уровне крыла всегда меньше подвержены тряске, поэтому пассажирам, которых укачивает, стоит выбирать именно их.

Помимо этого, эксперты из «Журнала прикладной психологии» (Journal of Applied Psychology) посоветовали убеждать себя в том, что вас не тошнит. Они привели пример с израильскими офицерами, которые говорили курсантам, что у них не может возникнуть морской болезни, и через пять дней гораздо меньше кадетов жаловались на укачивание.

Помимо этого, красное вино тоже может плохо сказаться на самочувствии во время полета, поэтому лучше выпить имбирного эля, так как имбирь снижает симптомы тошноты.

В мае пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему, на случай, если самолет будет задымлен.