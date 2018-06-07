Мозг шопоголика: почему нам нравится покупать и что с этим делать?

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ У подруги умерла бабушка. После похорон родители принялись разбирать вещи. Старая одежда, вырезки из журналов, какая-то посуда… Все выкинули без сомнений или сожалений, потому что оно никак не было связано с личностью умершей. «Зачем она копила это всю жизнь? С собой все равно забрать не смогла», — недоумевает подруга. Грустно, потому что куча хлама мешала ее родителям нормально передвигаться по квартире, дышать полной грудью. На ненужных вещах копилась пыль. А сколько тревог и забот было связано с необходимостью перемещения всего этого добра в случае ремонта или уборки!

Поколение наших бабушек было сосредоточено на накоплении и сохранении. Чего только стоят сараи и подвалы, которые шли в комплекте с хрущевками! Они использовались для того, чтобы складывать там барахло и забывать о нем навсегда. После заполнения сарая переходили к забиванию хламом балкона. Разбирать многочисленные вещи на нужные и ненужные или что-то выкидывать было не принято. Война, голод, нищета — все это слишком отчетливо отпечаталось в памяти наших бабушек. Поэтому принцип «сохрани все на случай бомбежки, стихийного бедствия или нашествия инопланетян» выполнялся неукоснительно.

Кажется, будто эпоха патологического накопления осталась в прошлом? На самом деле нет. Любовь к накопительству никуда не делась — она будто передалась с памятью поколений, немного видоизменившись.

Сегодня наша реальность состоит из бесконечных призывов к приобретению. Крупный банк присылает своим клиентам смс: «Уважаемая N., на вашей карте осталось Х рублей для исполнения желаний!» Ничего необычного, если не задуматься на минуту: а что, счастье возможно только за деньги? Желание — непременно импульс стать обладателем чего-то материального? Сеть магазинов спортивной одежды призывает купить новые легинсы — без них, мол, невозможно добиться решительно ничего: ни выносливости, ни избавления от лишних килограммов. Даже медицинские журналы сегодня больше напоминают каталог аптечных товаров. Большинство статей из русской периодики для врачей имеют очень узнаваемую структуру: немного теории во вступлении и далее песня во славу очередного «фуфломицина» с притянутыми за уши данными исследований, которые проводились «на коленке».

Наш мозг радостно поддерживает стратегию бездумного потребительства. А маркетологи с успехом используют эту человеческую слабость.

Так в шкафу оказывается масса вещей с этикетками, которые вы не наденете никогда; по квартире расползаются глянцевые журналы, которые никто не прочтет; в смартфоне оказываются десятки закладок на полезные ресурсы, которые вряд ли дождутся своего часа.

Желание стать обладателем всего на свете распространяется на самые разные сферы жизни. Поэтому мы бесконечно платим за тренинги и вебинары от «гуру отношений» (после них в голове не остается ни одной толковой мысли, поэтому мы снова уверенно нажимаем кнопку «Купить»), бережно храним все сувениры, которые коллеги привозят из поездок, заказываем все новые и новые биодобавки в погоне за здоровьем, покупаем электронные книги, которые никогда не прочтем.

И часто это признак плохой осознанности, склонности жить «на автопилоте», не рефлексируя, что за эмоции стоят за очередной спонтанной покупкой.

Причиной тому становятся тревожные расстройства. Слишком много требований предъявляется сегодня к человеку: нужно быть безупречным работником, успевать повышать квалификацию, отдыхать не менее четырех раз в год с шиком и красивыми фото для инстаграма, демонстрировать счастье и согласие в семье. И между этими важнейшими задачами нужно как-то успевать жить нормальной жизнью с ее ежедневными проблемами и заботами. Бессистемное потребление помогает унять тревогу, успокоить сигналы SOS, которые посылает растерянный и беспокойный мозг. Проблема в том, что такие покупки нельзя назвать полезным для нервных связей опытом.

В Сети популярен фильм о минимализме: двое простых парней в старых джинсах рассказывают о том, как научились не привязываться к материальному и стали обходиться одним чемоданом вещей. Они вдохновенно говорят, как избавлялись от своей домашней библиотеки и как отказывались от навязанных обществом потребления товаров.

Однако их внешний вид говорит сам за себя: у них здоровый цвет лица, ровные и сияющие белизной зубы. Значит, такой минимализм — совсем не строгая аскеза с отказом от любых мирских удовольствий. Во всяком случае, регулярные консультации стоматолога, диетолога-нутрициолога и психотерапевта, а также посещение спортзала и разнообразный рацион однозначно являются частью их продвинутого существования. Наконец, они проводят тренинги, обучая клиентов своей системе избавления от лишнего, зарабатывают презренные зеленые бумажки, без которых безудержное потребление было бы невозможным.

Поход в музей вместо чашки кофе в обеденный перерыв. А иногда наоборот — чашка кофе с вкусным пирожным в любимом кафе как способ перевести дух после тяжелого совещания. Выбор в пользу новых впечатлений, покупка билетов для путешествия вместо десятой по счету сумки. Приобретение необычных обручальных колец вместо аренды чудовищного в своей пошлости лимузина на свадьбу.

Статьи в глянцевых журналах наперебой учат делать правильный выбор между сиюминутным удовольствием и маленьким шагом к здоровью в пользу последнего. Мол, откажитесь от ежедневной шоколадки и купите через месяц абонемент в бассейн. Однако за систематическим злоупотреблением сладостями часто стоит хронический стресс и невозможность или банальное неумение преодолевать жизненные проблемы как-то иначе, кроме как объедаться.

Поэтому мне кажется, что нет ничего важнее впечатлений. Путешествия, выставки, спектакли, мастер-классы — их нельзя положить на полку в шкафу, однако именно они дают заряд вдохновения и идеи, которые могут поменять жизнь к лучшему. Необязательно становиться строгим минималистом, который обходится сотней вещей в любой ситуации. Однако выделение времени и средств на новые впечатления — это действительно очень важно.

Такой минимализм полезен для мозга, потому что он заставляет искать оптимальные стратегии, анализировать, планировать, учитывая множество факторов, совершать волевые усилия, отказываясь от ненужных вещей.

Даже парни из фильма про минимализм, которые явно достигли «потребительского просветления», говорят о том, что количество необходимых для жизни вещей у каждого свое. И если вы мечтатель и книгочей, не торопитесь раздавать любимые томики друзьям и знакомым. Если коллекционирование кукол приносит вам радость, продолжайте собирать редкие экземпляры. Если мамина шкатулка с драгоценностями манила вас с детства, продолжайте радовать себя красивыми украшениями (в конце концов, посещение театра тоже требует соблюдения определенного дресс-кода). Хобби, творчество, образование — сферы жизни, в которые всегда полезно инвестировать. Главное — отделить слепое следование за невербальными призывами купить все, что вам хотят продать сладкоголосые маркетологи, от своих истинных желаний. А потом можно бесстрашно следовать за мечтой, какой бы безумной она ни казалась.

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