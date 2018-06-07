Российская plus-size модель Катя Жаркова показала, как выглядит без фотошопа в купальнике

Катя Жаркова, российская модель нестандартных параметров, сотни раз принимала участие в фотосессиях, рекламируя нижнее белье и купальники и делилась результатом на своих страницах в соцсетях. Фоторетушь и коррекция делали свое дело: девушка выглядела на таких кадрах подтянутой и аппетитной. Однако реальная жизнь — не картинка. Сегодня Жаркова поделилась в сториз снимком (они хранятся 24 часа), на котором она запечатлена в купальнике на отдыхе. Модель не накрашена, а фотография не отфотошоплена. Жаркова демонстрирует не идеальное тело (выпирающий живот, заметный целлюлит) и нисколько этого не стесняется.

"Я не худая! Но не переживаю по этому поводу: чувствую себя красивой, хоть и читаю в комментариях в своем блоге, что толстая. Сегодня вообще стало еще проще, чем раньше, заработать комплексы. Десять лет назад, чтобы полюбоваться фото тощих моделей, нам надо было купить журнал, потратить деньги… А теперь все бесплатно: заходи в Интернет, смотри на снимки современных Твигги, потом — на себя в зеркало и… плачь!", — делилась Катя под одним из своих постов.

Жаркова рассказывает, что питается правильно: в ее рационе преобладают овощи, рыба, орехи, а вот от жареного, мучного и маринованного она отказалась давно. Кроме того, она регулярно занимается спортом.

Катя Жаркова показала, как выглядит без ретуши и коррекции. Фото: Instagram