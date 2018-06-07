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Осторожно: грибы, которые брать не надо
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Осторожно: грибы, которые брать не надо 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Как известно, грибник, как и сапер, ошибается один раз. Цена ошибки — жизнь или тяжелая болезнь с долгим выздоровлением. Из года в год люди, отправляющиеся в лес, совершают одни и те же ошибки. Иногда просто зло берет, честное слово: ну как же можно настолько не разбираться в том, что вокруг нас растет, цветет, зреет?!
Тем не менее, порой и грибники настоящие, опытные, фанатичные, оказываются в тупике — что за гриб? Так вот, прежде чем напомнить вам о главных опасностях сезона тихой охоты, назовем главный принцип самосохранения в этот период: НЕ УВЕРЕН — НЕ БЕРИ!
Ну а теперь посмотрим, что за опасности таит лес.
* Бледная поганка — наш враг номер раз. Маленькая такая пакость, а сколько в ней злобы нечеловеческой, точнее — противочеловеческой… Впрочем, у нее есть алиби — сама она в корзинку не лезет.
* Точно также розовеют на срезе и болотные подберезовики — горькие, противные, но очень красивые грибы.
Ядовитых грибов можно назвать немало, но мы перечислили самые распространенные. Пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя. Грибы — это хорошо, азартно и здорово. Но здоровье — дороже.
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