Осторожно: грибы, которые брать не надо

Как известно, грибник, как и сапер, ошибается один раз. Цена ошибки — жизнь или тяжелая болезнь с долгим выздоровлением. Из года в год люди, отправляющиеся в лес, совершают одни и те же ошибки. Иногда просто зло берет, честное слово: ну как же можно настолько не разбираться в том, что вокруг нас растет, цветет, зреет?!

Тем не менее, порой и грибники настоящие, опытные, фанатичные, оказываются в тупике — что за гриб? Так вот, прежде чем напомнить вам о главных опасностях сезона тихой охоты, назовем главный принцип самосохранения в этот период: НЕ УВЕРЕН — НЕ БЕРИ!

Ну а теперь посмотрим, что за опасности таит лес.

* Бледная поганка — наш враг номер раз. Маленькая такая пакость, а сколько в ней злобы нечеловеческой, точнее — противочеловеческой… Впрочем, у нее есть алиби — сама она в корзинку не лезет.

* Точно также розовеют на срезе и болотные подберезовики — горькие, противные, но очень красивые грибы.

Ядовитых грибов можно назвать немало, но мы перечислили самые распространенные. Пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя. Грибы — это хорошо, азартно и здорово. Но здоровье — дороже.