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Модель Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной планеты
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Модель Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной планеты 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кейт Аптон (Katherine Upton) считается одной из самых красивых и сексуальных моделей современности. Несмотря на то, что девушка обладает неидеальными модельными параметрами и относится к категории plus-size, у нее миллионы поклонников по всему миру. За последние годы Аптон неоднократно попадала во всевозможные списки «самых-самых». Не исключение и рейтинг мужского журнала Maxim, где американская манекенщица возглавила «горячую сотню» самых сексуальных.
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Разумеется, Кейт снялась и для обложки выше упомянутого издания. В кадре Аптон позирует в легкой блузе благородного бежевого оттенка с внушительным декольте. Женственный образ дополняют крупные серьги и аккуратный макияж. По словам Кейт, фотосессия проходила в Израиле, в пустыне Негев, а снимал ее известный французский фотограф Жиль Бенсимон, в объектив которого попадали многие мировые знаменитости.
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