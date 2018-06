«Окрошка — это все равно что залить любой салат кока-колой?»: иностранцы рассказывают о русском лете

Русское лето — это не лазурный берег и разноцветные коктейли (хотя в некоторых регионах есть и такая опция), а неповторимый колорит с лесами и огурчиками от бабушки, заставляющий приезжих иностранцев поразмышлять над смыслом жизни. В общем, умом Россию не понять, а вот душой — запросто. Почитайте, как гости страны реагируют на русское лето и что у них вызывает максимальное недоумение.

Источник: Моя планета

Отключение горячей воды

В цивилизованных странах горячая вода либо есть, либо ее нет. Отключение по графику — это нонсенс. А потому иностранцы не могут понять, за что отель берет деньги, если он не в состоянии контролировать ситуацию.

Хесус, США:

«Я не знал, что здесь отключают горячую воду, пока этот день не настал. Я рассказал об этом своим коллегам, и они предложили мне сделать то, что делают некоторые русские мужчины. А именно — принимать ледяной душ, громко распевая песню: говорят, это помогает забыть, что вода ледяная. Я пробовал, но без толку. Распевание My Girl By The Temptations как можно громче не имело эффекта. Может быть, вы порекомендуете мне другую песню?»

Несмотря на доступность любой информации в интернете, многие иностранцы до сих пор полагают, что лета в России нет. То есть технически оно как бы есть, но отличается от зимы разве что верхней расстегнутой пуговицей на овчинном тулупе. Хотя о морских курортах многие наслышаны, но, вероятно, считают, что суровые русские прекрасно чувствуют себя и в ледяной воде.

Линдсей Харди, Великобритания:

«Я ожидал холодную зиму, а теплое лето в сентябре, когда температура была почти +20 °С, оказалось довольно неожиданным. Я помню, первый снег падал 15 октября, в день рождения моей мамы, когда у нас падают только листья. Мне очень понравилась погода, да и зима тоже, потому что у вас можно почувствовать все сезоны и увидеть красоту всех времен года».

Вики Хуф, Великобритания:

«Единственный минус в России — это короткое лето. Поэтому, когда наступает теплое время года, люди стараются как можно веселее проводить время. Мне стыдно признаться, но перед приездом в Россию я думала, что здесь не бывает лета. Потом оказалось, что лето в России даже лучше, чем у нас».

Мохамед Тахар Ассес, Алжир:

«Если говорить о первом впечатлении, то у меня на родине говорят: «Холодно, как в Сибири» — поэтому я не ожидал, что здесь будет так жарко!»

По грибы

Зачем собирать грибы и рисковать жизнью, если их можно купить в любом супермаркете, спросят вас иностранцы, не разбирающиеся в тонкостях русской души. Как зачем? Это же драйв, борьба, та самая русская рулетка. Ничего вы не понимаете.

Пользователь parsjukin на сайте Yaplakal:

«Гуляли по лесопарку в Швейцарии. (Сестра замужем за швейцарцем.) Я увидел целую полянку рыжиков! Рядом с дорожкой. Начал рвать и набивать в попавшийся целлофановый пакет. Швейцарец начал было возмущаться: это же общественный парк…

— Что вы будете с ними делать? — Есть! — Такие грибы не едят! — Сам попробуешь! Язык проглотишь! — Я их есть не буду…

Дома для гарантии отварили и зажарили, добавив вареную картошку… Чисто машинально положили и ему порцию… Он сел и начал осторожно тыкать… пробовать… В результате съел все и еще у сестры что-то выудил из тарелки… На следующий год швейцарец сам рвал там рыжики в две руки!»

Дача — это не место для отдыха и веселья. Это тяжкий труд по окучиванию, поливу и перекапыванию, который русские взваливают на свои могучие плечи после пятидневной рабочей недели. А выполнив все огородные обязанности, они возвращаются в город по огромным пробкам, чтобы утром вновь отправиться на основную работу. И так с ранней весны и до поздней осени.

Фердинандо де Фенца, Италия:

«Удивляют контрасты: патриархального вида старушки на углу улицы продают ягоды со своего огорода, чтобы прокормиться, и тут же рядом по проспектам проносятся дорогие автомобили…»

Марк Ар, Франция:

«Мне очень нравятся русские дачи, я хочу написать книгу про огороды. Это нужно сделать в ближайшее время, потому что они скоро исчезнут — современные девушки не будут сажать огурцы. Я хочу проехать на машине по всей России, купить в каждой деревне у бабушек ягоды и сварить варенье».

Джек Милстон, США:

«Дни на даче проходили неспешно и лениво. На фоне яблонь и кустов малины, ромашек и елок я собирал скошенную траву, пилил дрова бензопилой и читал о ритуалах сапотеков, пока мой сын мирно дремал в тени… Если где-то есть рай, дача очень на него похожа. Единственное — в раю, скорее всего, на обед дают что-то кроме супа».

Чай в жару

Оказывается, русские пьют не только водку. Горячим чаем они запивают завтрак, обед и ужин, еще и хлещут его в жару. Да что с ними не так?

Чарльз Томпсон, США:

«В мой первый день в России… была страшная жара. Я жил в маленькой комнатке без кондиционера. В тот день было 35 °С, но первым делом мне предложили горячий чай — это при такой жаре! Я обалдел и попросил простой воды, но ее не оказалось».

Домашнее варенье и соленья

В каждом доме найдется баночка чего-нибудь вкусного и домашнего. И пусть говорят, что все то же самое есть в супермаркетах — свое роднее.

Пользователь belan_olga в «Живом журнале»:

«Моя подруга Кэти, которая, кстати, имеет русские корни, почему-то считала, что традиционной русской едой является медвежатина с моченой брусникой… А больше всего ее сразили мои самые обычные соленые огурцы. Конечно, в Америке полно соленых огурцов всех мастей, но там всегда солят-маринуют с добавлением сахара или уксуса. Наши же квашеные огурчики пришлись так по вкусу друзьям из Вашингтона, что они даже банку с собой взяли».

Даша Вальтер, сайт The Question.ru:

«Забавно, но самое любимое российское блюдо у большинства моих иностранных знакомых — маринованные и соленые огурцы. Причем они в том или ином виде есть во многих кухнях, но друзья, пробовавшие их в России, говорили, что вкуснее не ели».

Кисель, холодец и прочие деликатесы

В большинстве своем русская кухня не шокирует иностранцев, но некоторые блюда все же вводят их в ступор. Но бывает и наоборот! Как говорится, любовь с первой ложки.

Йохан Мотта, Колумбия:

«Вот этот русский холодный суп — окрошка. Мне как-то предложили это попробовать, и я долго еще не мог понять: это шутка? Это же все равно что любой салат залить кока-колой и сказать, что это такое особенное национальное блюдо!»

Пэй Ся, Вьетнам:

«Мне немного непонятно, то ли это блюдо, то ли напиток — кисель. Я не знаю, как к нему относиться. Это не желе и не русский морс, это что-то среднее. Я сначала даже хотела разбавить его кипятком, чтобы было похоже на сок. Но мне сказали, что эту тягучую массу нужно пить такой, какая она есть».

Ана Люсия Гомес да Сильва, Бразилия:

«Наша русская бабушка… часто предлагает отведать огурцы с дачи. А мы не едим сырые огурцы! Это как сырой баклажан съесть».

Аммар Алансаари, ОАЭ:

«Я фанат гречки, ем гречневую кашу каждое утро. А компот и морс у меня уже вместо крови».