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Ростовщик сказал ему, что он откажется от своего долга, если он позволит ему жениться на его дочери.
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Ростовщик сказал ему, что он откажется от своего долга, если он позволит ему жениться на его дочери. 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Много сотен лет назад в небольшом итальянском городке, купец задолжал большую сумму денег ростовщику. Ростовщик, который был старый и уродливый, увидев, как красива дочь купца, предложил ему сделку. Он сказал, что откажется от его долга, если он разрешит ему жениться на его дочери. Купец и его дочь были в ужасе от такого предложения.
Ростовщик сказал им, что он положит черную гальку и белый камушек в пустой мешок. Затем девушка выберет один из камешков из мешка. Если она вытянет черный камешек, она станет женой ростовщика и долг ее отцу будет прощен. Если она вытянет белый камешек, ей не надо будет выходить за него замуж, но долг отца все равно будут прощен. Но если она откажется выбирать камешек, ее отец будет брошен в тюрьму.
Они стояли на усыпанной галькой тропе в купеческом саду. Как они и договорились, ростовщик наклонился, чтобы подобрать два камешка. Когда он их подбирал, зоркая девушка заметила, что он подобрал два только черных камешка и положил их в мешок. Затем он попросил девушку, вытащить один их камешков.
Что бы вы сделали, если бы были на ее месте? Если бы Вы могли посоветовать ей, что бы Вы ей сказали? У ситуации есть три возможных исхода:
Девушка должна отказаться от выбора камешка.
Девушка должна сказать, что в мешке только черные камешки и разоблачить ростовщика, как шулера.
Девушка должна выбрать черный камешек и пожертвовать собой, чтобы спасти своего отца от его долга и заключения.
Данная история используется с целью, показать разницу между латеральным и логическим мышлением.
Девушка засунула руку в мешочек и вынула камешек. Не глядя на него, она упустила его на усеянную мелкими камешками тропинку, где он сразу затерялся среди всех других камешков.
«Ой, какая я неуклюжая», — сказала она. «Но ничего, если мы посмотрим в мешок, то мы поймем, какой камешек я выбрала». Поскольку оставшийся камешек черный, надо полагать, что она выбрала белый. А так как ростовщик не решался признаться в своей нечестности, девушка изменила, казалось, безвыходную ситуацию, в выгодное для себя направление.
Мораль истории: даже самые сложные проблемы имеют решение, но иногда мы должны посмотреть на них иначе.
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