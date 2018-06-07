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Муж был шокирован, когда его жена сказала ему, что она хочет на день рождения. Это золото!
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Муж был шокирован, когда его жена сказала ему, что она хочет на день рождения. Это золото! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина сидел на краю кровати, наблюдая за своей женой, которая смотрела на себя в зеркало. Поскольку ее день рождения был не за горами, он спросил, что она хотела бы получить в подарок.
«Я хотела бы вернуть свои восемь», — ответила она, все еще глядя в зеркало.
Наутро ее дня рождения, он встал очень рано, сделал ей красивую большую миску Коко-Попс, а затем повез ее в парк аттракционов. Что это был за день! Он сопровождал ее на каждый аттракцион: слайд-смерть, стена страха, Горка криков и так далее.
Спустя пять часов они вышли из парка. Ее голова шла кругом, а желудок чувствовал себя, так будто вывернется наизнанку. Затем он повел ее в Макдональдс, где заказал ей Хэппи-мил с дополнительным фри и шоколадный коктейль.
Потом они отправились в кино, ели попкорн, пили газировку. Какое сказочное приключение!
Наконец они добрались домой, и рухнули в постель истощенные.
Он наклонился над женой с огромной улыбкой и ласково спросил: «Ну, дорогая, каково это вернуть свои восемь?»
Ее глаза медленно открылись, а выражение лица вдруг изменилось: «Я имела в виду мой размер платья, ты идиот!»
Мораль истории: даже когда мужчина слушает, он все равно сделает все неправильно.
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Женский форум
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