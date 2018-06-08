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Личная история: «Я бросил свою невесту, когда узнал, что она эскортница»
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Личная история: «Я бросил свою невесту, когда узнал, что она эскортница» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Любовь и впрямь бывает зла и коварна. История нашего героя, 28-летнего Артема из Нижнего Новгорода, доказывает, что в жизни нужно быть готовым к любым ударам, и если уж пропустил хук справа, главное — найти силы подняться и двигаться дальше.
В своей жизни я слышал много печальных историй любви, но, готов поспорить, моя не только поднимается в чартах, но и бьет все рекорды по трагичности. Слава богу, никто не умер, но были дни, когда я настолько опускал руки, что не хотелось жить. Начало этой саги, само собой, удивительное и невероятное — классика жанра: красотка влюбилась в неудачника, и понеслось… Пятый курс, а я и не мечтал встретить любовь, рассчитывал, что до меня снизойдет хотя бы Машка с физмата. Глядя на таких, как она, люди обычно говорят: «Ну, может, она человек хороший». Она такой и была на самом-то деле: очень милая, отзывчивая, добрая. Что еще нужно? А нужно эмоций, тех самых, когда не можешь есть, спать и все твои мысли заполняет один человек, и мне, конечно, хотелось все это испытать.
На пятом курсе улыбнулась удача, мне таки посчастливилось познать настоящие высокие чувства, и это было прекрасно. Они обрушились на меня, как снег на голову, настолько неожиданно, что я не успевал ничего анализировать, просто наслаждался тем, что происходило между нами.
Она была само совершенство… Даша… Долгое время я не мог поверить, что такая, как она, обратила внимание на такого, как я. Хотел бы я сказать, что пользовался популярностью у девушек, но это далеко не так. Я был настоящим профаном в сердечных делах, не мог и двух слов толком связать в присутствии красивых женщин.
Поэтому, сами понимаете, когда на меня, ботаника, обратила внимание длинноногая блондинка с зелеными глазами, идеальной кожей, прекрасными манерами и редким обаянием, я постоянно убеждал себя, что все это происходит наяву.
Думал о подвохе, но мне так не хотелось его искать. Вместо этого предпочел прыгнуть без страховки — и будь что будет. С определенного момента больше я так не делаю, а именно после того, как узнал, что моя сказочная нимфа — элитная проститутка!
Удивительно, как легко я сейчас рассказываю эту историю, вспоминая свои чудовищные страдания. Стыд, боль, отвращение, ненависть, злость, сожаление — главные ингредиенты коктейля из эмоций, которым я упивался два года, после того как узнал правду о своей девушке. Такой примерной, рассудительной, с правильными ориентирами и ценностями. Честное слово, я был готов жениться на ней уже спустя три месяца после знакомства. Все не знал, как лучше сделать предложение…
Наши отношения приравнивались к тем невероятно красивым историям, которые вдохновляют людей, например, написать роман или снять очередной сопливенький фильм. Девочки, ну вы понимаете, о чем я! Наша любовь длилась два года, там было все: животная страсть, чувства, признания, планы. Не знаю, кто я после этого больше — глупец или слепец, а может, и то и другое.
А Даша молодец, надо отдать ей должное, выбрала компьютерного гения, который ненавидит пафос, шумные вечеринки и по большей части работает дома за ноутбуком. Понятное дело, шансов попасться с поличными были практически равны нулю.
И ведь меня не смутило наличие дорогой одежды, хорошей машины, да и подарки она мне делала довольно дорогие. Как мужчине, мне неудобно было нападать на девушку с расспросами, я предположил, что, скорее всего, у нее обеспеченные родители, отсюда и дорогая атрибутика. Но оказалось, что Дашенька просто актриса, которая исполняла свою лучшую роль.
Весь этот цирк прекратили мои друзья, за что им большое спасибо. Они, так же как и я, подумать не могли, что Даша, мисс Совершенство, может иметь какое-то отношение к грязным делам типа проституции. Все решил случай, который привел пацанов на один сайт, где были представлены «жрицы любви» на любой вкус, цвет и кошелек. Мне тогда польстило, что Даша ценила себя высоко. Ночь с моей девушкой дорого обходилась ее клиентам — она была в разделе VIP…
Следующие полгода я не жил, а просто существовал в какой-то прострации. Я забил на работу, но сперва на Дашу, конечно. Перестал общаться даже с родителями, не говоря о друзьях. Практически не покидал своей квартиры, где больше не открывались шторы и не включался свет. В то время я только и делал, что слушал музыку, бил посуду время от времени, чтобы стало легче, и всеми способами пытался ее забыть.
Помогло время и хороший психоаналитик. Но, несмотря на все старания мозгоправа, после такого опыта мне по сей день сложно верить девушкам. Когда происходит очередное знакомство, я пробиваю всю подноготную через знакомого в соответствующих структурах. Так мне теперь спать спокойнее. Подобных сюрпризов в своей жизни я больше не допущу.
А Даша, кстати, просто исчезла, бесследно… Сразу после того, как я позвонил и начал вопить в трубку что-то в духе «Если бы я сразу знал, кто ты, то оставлял бы деньги на тумбочке у кровати, у проституток ведь так принято»…
История Артема действительно очень печальная, и наверняка она разбила ему сердце, но редакция WMJ.ru не может не отметить, что и в таких случаях есть место хеппи-энду. Вспомните фильм про финансового магната Эдварда Льюиса и красотку Вивьен, которая берет только наличными (ролик выше). После проведенных вместе нескольких ночей мужчина перестал быть для девушки просто клиентом, а она перестала быть для него обычной проституткой. Конечно, это только фильм, но он заставляет задуматься: быть может, каждый имеет право на второй шанс…
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Текст записала: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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