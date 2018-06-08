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Больше не прячутся! Эмбер Херд и Вито Шнабель перестали скрывать свои отношения
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Больше не прячутся! Эмбер Херд и Вито Шнабель перестали скрывать свои отношения 

WMJ.ru 49 минут назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя Эмбер Херд и 31-летний Вито Шнабель больше не скрывают свои чувства.
Несколько дней назад папарацци снялил интересную пару: Эмбер Херд и Вито Шнабеля. Они сидели в машине на одной из улиц Нью-Йорка. На снимках Херд запечатлена без мейкапа и выглядит сонной. Сейчас же все слухи подтвердились. Фотографы сняли Вито и Эмбер, во время их милой прогулки по Нью-Йорку. Новоиспеченные влюбленные держались за руки и выглядели счастливыми. Шнабель был одет в белые рубашку и брюки, а Херд выбрала прозрачную белую футболку, под которую не надела белье и черное платье.
Напомним, Эмбер развелась с Джонни Деппом в 2017 году. Затем она встречалась с Илоном Маском. В свою очередь Вито на протяжении трех лет был в отношениях с Хайди Клум, с которой расстался в сентябре прошлого года. Позже его видели в компании экс-супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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