Больше не прячутся! Эмбер Херд и Вито Шнабель перестали скрывать свои отношения

32-летняя Эмбер Херд и 31-летний Вито Шнабель больше не скрывают свои чувства.

Несколько дней назад папарацци снялил интересную пару: Эмбер Херд и Вито Шнабеля. Они сидели в машине на одной из улиц Нью-Йорка. На снимках Херд запечатлена без мейкапа и выглядит сонной. Сейчас же все слухи подтвердились. Фотографы сняли Вито и Эмбер, во время их милой прогулки по Нью-Йорку. Новоиспеченные влюбленные держались за руки и выглядели счастливыми. Шнабель был одет в белые рубашку и брюки, а Херд выбрала прозрачную белую футболку, под которую не надела белье и черное платье.

Как тебе новая пара Эмбер и Вито?

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Фото:Global Look Press, Getty Images