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«Мускулистый и поджарый»: Максим Матвеев удивил отличной физической формой
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«Мускулистый и поджарый»: Максим Матвеев удивил отличной физической формой 

Eva.ru 12 минут назад
Фото: Eva.ru
Известный российский актер Максим Матвеев поделился с поклонниками видеозаписью, сделанной во время одной из своих утренних тренировок. Удивительно, но мужчина, за чье здоровье еще недавно всерьез переживали в сети, находится в великолепной физической форме.
Несколько месяцев назад в социальных сетях с тревогой говорили о болезненной худобе супруга Елизаветы Боярской. Главной причиной, вызвавшей такую реакцию, стали снимки актера Максима Матвеева, на которых он выглядит не просто исхудавшим, а скорее изможденным. Конечно, вскоре выяснилось, что артист был вынужден немного похудеть ради роли, но потом, видимо, все же решил воспользоваться отличной возможностью и закрепить результат с помощью серьезной физической активности.
Впрочем, Максим не скрывает, что секрет его фигуры не только в регулярном посещении спортивного зала, но и в здоровом образе жизни. Мужчина перешел на правильное питание и даже увлекся йогой. Результат усилий Матвеева теперь можно регулярно наблюдать в его микроблоге. Актер часто делится в Сториз своего Инстаграм-аккаунта снимками и видеозаписями, сделанными во время занятий в спортзале.
«Ставить цели и добиваться их, вот ведь интересный процесс! Во всем: в личной жизни, в работе, в развитии тела, духа, ума, сознания… Просчитывайте этапы на пути к мечте, реализовывайте их и цели уже не будут казаться такими уж недостижимыми! Зачем? Чтобы уже в процессе достижения цели чувствовать состояние радости! Поверить в себя и начать собой гордиться!», — призывает подписчиков обаятельный Максим.
«Красивые мускулы у тебя, Макс!» «Тебе с таким рельефом и конституцией тела, человека-паука играть надо» «Какой молодец! Мускулистый и поджарый» «Класс, а мускулы-то какие» «Красивый! Вот это пример для подражания», — восхищенно писали в сети поклонники актера. К слову, первым внушительный размер бицепсов Матвеева разглядел его маленький сын Андрей, чей трогательно-наивный рисунок артист демонстрировал в своем микроблоге в начале весны.
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Женский форум
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