«Она будет актрисой!»: дочь Тимати приятно удивила творческими способностями

Популярная в сети бабушка Симона Юнусова поделилась видеороликом, в котором её внучка Алиса продемонстрировала свой актерский талант. Симона призналась, что девочка не пошла на занятия в театральную студию, но не стала зря терять время и репетировала дома.

Алиса старательно работала на камеру, а подписчики её бабушки, в свою очередь, оценили потенциал девочки. Они отметили, что несмотря на музыкальную карьеру отца, Алиса Тимуровна скорее всего пойдет по другому пути, став успешной актрисой. Вообще фолловеры восторгаются воспитанием малышки. По их мнению, то, что с девочкой так упорно занимаются разные педагоги и сама бабушка, уже делает её особенной среди других детей. Правда, некоторые считают, что Алиса слишком сильно привлекает к себе внимание и даже назвали её выскочкой.

Действительно, поведением дочки популярного рэпера восторгаются не все. В комментариях под видеороликом нашлись те, кто нелестно высказался в адрес девочки, посчитав её представление излишне наигранным. Эти люди посоветовали Симоне все-таки поводить для начала девочку на занятия в театральный кружок и только потом показывать положительные результаты, которые пока отсутствуют. «Какая молодчинка! Она будет актрисой точно!» «А мне не нравится, это просто детское дурачество» «А я вижу в ней настоящую актрису! Уверена, что у нее все получится» «Такая маленькая, а уже столько талантов»

А недавно Симона показала, как Алиса занимается английским языком. Поклонникам понравилась занимательная методика преподавателя и они признались, что хотели бы ввести подобное в школьную программу.

Публикация от simona280 (@simona280) 4 Июн 2018 в 1:17 PDT