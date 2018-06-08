Коктейль из смешанных кровей: самые красивые девушки мира, рожденные от родителей разных рас

Ученые со всего мира уже очень давно интересуются тем, как смешение рас влияет на человека. Многие находят в этом отрицательные черты, влияющие на иммунитет, а другие наоборот, заявляют, что люди, в чьих жилах течет несколько кровей, обладают завидным здоровьем и даже эволюционным преимуществом. И если есть вопросы, где мнения исследователей разнятся, то в одном они сходятся — люди, смешавшие в себе несколько национальностей, обладают чарующей красотой. Подробнее об этом — в материале «360».

Магнетическая красота

Учеными был проведен любопытный эксперимент: испытуемым показали более тысячи фотографий людей разных национальностей, в том числе и смешанных, и попросили выбрать самых привлекательных из них. Результаты исследования показали, что, по мнению большинства опрошенных, наиболее красивыми были признаны люди именно смешанных кровей.

Природа дарит человеку невероятную внешность, которую не способен повторить ни один пластический хирург в мире. А что уж говорить о людях, в чьих жилах смешались лучшие черты представителей как минимум двух народов. Например, молодая девушка, чей instagram-аккаунт интересен более чем 24 тысячам пользователей соцсети, сочетает в себе корейские, шведские и немецкие черты. Под каждым опубликованным постом, пользователи не устают повторять комплименты, связанные с привлекательной внешностью девушки. Да и она сама, судя по всему, только гордится своей уникальной внешностью.

Не меньшей красотой отличается и другая представительница смешанных кровей. Модель Флавия Сантьяго сочетает в себе бразильские и французские корни. Девушка обладает проникновенным взглядом и ярко выраженными скулами, а огромная копна вьющихся волос только добавляет ей обаяния.

Невероятной красотой наделили жительницу Нью-Йорка японские и африканские гены. Пухлые губы в сочетании с удивительным разрезом глаз поразили более 83 тысяч подписчиков девушки.

Но не только смешение африканской национальности с японской дает поразительный эффект. Магнетической привлекательностью отличается и другая представительница африканских генов. Правда, в ней корни знойного государства сочетаются с чертами представителей Германии.

Нигерия и Голландия встретились во внешности в светлоглазой модели из Амстердама.

Определенно лучшие черты Сингапура, Тайланда и Польши совместились в еще одной представительнице смешанных кровей.

Другая светловолосая модель может похвастаться российскими, шведскими и африканскими корнями.

А в генах Кристен Харпер переплетаются между собой японская, английская, ирландская и польская кровь. В Instagram за жизнью девушки наблюдают свыше 163 тысяч пользователей, которые осыпают девушку нескончаемыми комплиментами и восхищениями.