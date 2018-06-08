Папа сделал детский городок для села по макету сына

Резчика по дереву из села Кутузовка района им. Лазо сегодня знает вся Россия. Николай Донской рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», почему он со своей семьёй покинул Хабаровск и поселился в маленькой далёкой деревне, почему детей не берут в армию и зачем он взял ДВ-гектар.

Семейное волшебство

Когда глава Бичевского сельского поселения, куда входит Кутузовка, кинула клич поучаствовать в краевом конкурсе проектов местных инициатив, Донские — старший и самый младший — мигом придумали, что будут делать. Четырнадцатилетний Коля Донской-младший взялся лепить из глины макет, получился целый сказочный городок. И дальше иначе как сказку об этом и не расскажешь. Глянули односельчане на труды его да диву дались! Отправили макет на краевой конкурс. Посмотрела высокая комиссия работу — да так и обомлела. Победителем конкурса признала и средства на реализацию проекта выделила. Прознал про это Николай-старший, да так за сына порадовался, что взял в руки инструменты, подходящие материалы и принялся за дело — глиняную сказку сына из дерева творить. Чтобы и избушка была детворе по нраву, и скамеечка мамочкам по душе, и качели наполнял ветер, а не скрип…

— Удалось создать только часть Колиного макета, — признался Коля-папа. — Мы построили избушку, беседочку, качели и скамеечку. Вышло красиво. Пожалуй, и по сей день это самый красивый и уютный уголок в Кутузовке.

Сколько я нарезал, сколько перерезал Как рассказал Николай, за резьбу по дереву он взялся ещё в юности и вот уже 30 лет не выпускает инструмент из рук.

— Школу я не любил. Прогуливал. А вот резать дерево понравилось сразу, как только попробовал. Днями напролёт мог этим заниматься. Я же бывший беспризорник. Родом из Бабстово. Постоянно сбегал из детских заведений, — вспомнил детство Николай Николаевич. — Естественно, с ватагой собратьев по несчастью и в подвалах жили, и хулиганили.

Дело в том, что родители Николая разошлись, когда тот был ещё маленький. После смерти матери мальчик попал в приёмник-распределитель, а через некоторое время его нашёл и забрал отец, увёз в Нелькан, в Аяно-Майский район. Сейчас отцу троих детей даже страшно представить, где бы он оказался, если бы ещё подростком не увлёкся резьбой по дереву.

— Я и Марусю свою встретил, когда сидел с резцом, — припомнил Николай. — Резал при школе-интернате в Нелькане. Она там завхозом работала.

Правда, в паспорте у Маруси написано Ирина Павловна. Да только супруг свою дорогую по-своему называет. Первой у Донских родилась дочь в 1992 году. Назвал её Николай в честь бабушки — Елизавета. Через два года на свет появился первый сынишка. А ещё через пять — младшенький. Право дать ему имя отец семейства впервые предоставил жене. Теперь и отец, и младший сын — полные тёзки: Николаи Николаевичи Донские.

Порублю — и в школу не пойдём

На излете СССР Николай Николаевич организовал кооператив. Позже — своё предприятие. Держали мастерскую, диско-бар с напитками и небольшим танцполом. Помещение — 200 квадратных метров. Да вот беда! В 1995 году произошёл пожар и сгорело всё.

— И мы отправились в путь, чтобы начать всё сначала, — тяжело вздохнул Николай. — Было трудно. Незнакомые города, чужие люди, на руках трое детей, заказы на резьбу по дереву случались редко. Но меня во всём поддерживала Маруся. Она занималась воспитанием детей и домашним хозяйством. А когда в Хабаровске начали церкви новые строить, я с семьёй приехал помогать.

Свои искусные руки Николай Донской приложил к внутреннему убранству и Успенского, и Преображенского соборов. В краевой столице работы у Николая прибавилось, заказов стало больше, жить стало легче. Старшие дети пошли один за другим в школу. Но Николай решил, что живут они неправильно и детей воспитывают тоже неправильно. 15 лет назад глава семьи увёз всех домочадцев в Кутузовку. Детям было 4, 9 и 11 лет.

— Когда мы приехали, я их спросил: в школу сельскую будете ездить? А они мне хором — не хотим. Я и не стал их возить, — рассказывает мастер. — Я доски да брёвна рубил-строгал, а они под присмотром Маруси учились. Перечитали всю сельскую библиотеку, всю классику. Старший математику учил по советским учебникам — ему это было интересно. Информатику — по Интернету. Программировать начал дома на сотовом телефоне. Сейчас он — один из лучших программистов России. Потому имя его и не называю — нельзя.

А младшему Коле больше история нравилась. Тот всех древних правителей, даты значимых событий назубок знает. Ну и с детства глиной увлекался. Сейчас он — моделлер. Разрабатывает и создаёт модели будущих изделий. Живёт с папой и мамой в Кутузовке. Дочь Елизавета — известный в Хабаровске груммер (стилист для животных). Удивительно, что ни у одного из детей Николая Николаевича нет аттестатов о школьном образовании!

— Сейчас по этой причине младшего Николая в армию не берут. Не положено призывников без аттестатов в войска отправлять, — смеётся Донской-старший. — Отсрочку дали на полгода, чтобы за это время хотя бы за 9 классов «корочку» получил. А я по себе знаю — ни к чему эти бумажки. Главное — что ты знаешь, умеешь и что у тебя в душе. Не берут в армию — не беда. Он мне здесь нужен! Мы же «дальневосточный гектар» взяли.

Гектар с красотами

Землю Донские взяли рядом с Кутузовкой. Электричество провели. Участку адрес присвоили. На нём фундамент под мастерскую заложили. Планируют начать строить каркасное здание.

— Пока один гектар взяли. Дальше видно будет. Сначала эту землю нужно освоить, — делится планами Николай Николаевич. — Да и со средствами на строительство пока тяжеловато. Решил воспользоваться мерами поддержки. Пошёл было за кредитом для «гектарщиков» в Почта-банк, а там мне — неси справку с работы. Дескать, не трудоустроен, значит — тунеядец. А я не тунеядец, я — самозанятый.

Но и тут Николай нашёл выход. Пошёл в службу занятости. Там на открытие своего дела могут 70 тысяч рублей в счёт пособия по безработице выделить. Написал бизнес-план, будет его защищать. Собственно, план давно уже есть. Фотокаталог работ Донского выставлен на сайте «Амурские украсы». Работы разные — от гардин и полочек до тончайшей кружевной вязи для обрамления икон. Ресурс, созданный старшим сыном, очень помогает. Заказы приходят со всей страны. Даже из Крыма заказ пришёл. Совсем недавно туда готовые изделия отправили. Так же Николай популярный видеоблогер. А на гектаре семья планирует кроме мастерской ещё и домики для гостей построить, чтобы отдыхать приезжали, на красоты тайги полюбоваться, да может в ремесле себя попробовать. Мастер-классы для новичков уже разработаны и пользуются на сайте популярностью. А вживую будет ещё интереснее.

— После всего, что мне пришлось пережить, я сделал вывод: самое важное в жизни — это семья, — подводит итог Николай Донской. — Беречь надо друг друга — и всё получится!