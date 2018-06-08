44 способа избавиться от колорадского жука

Родина этого полосатого жучка — Северная Америка, где он тихо и мирно пасся, не привлекая ничьего внимания, пока в конце 18 века не подчистил весь урожай картофеля в штате Колорадо. Вот тогда-то вредитель и получил гордое американское имя — колорадский. А его родственники (жучки вида Leptinotarsa) до сих пор мирно поедают дикие виды американских паслёновых и ни на что больше не претендуют.

Колорадский жук — злейший враг огородников

На наш материк, в Европу, жука несколько раз завозили кораблями с картофелем, но он быстро и успешно уничтожался. И наконец, уже в послевоенные 40-е годы, ему удалось-таки начать массовое наступление на наши поля и огороды. Сейчас этот жук распространён повсеместно. Способен полностью уничтожить посадки картофеля, баклажанов, томатов, перца и других паслёновых.

Признание заслуг коварных…

Нашим людям ни юмора, ни великодушия не занимать. Ибо как иначе можно расценить увековеченных в бронзе дачников, усердно выбирающих из земли колорадов и медведок… Да и сам недовыбранный колорадский жук нагло ползёт прямо на труженицу дачи, таща за собой бронзовый свиток с ироничной надписью: «Бердянцы! Прокормим себя сами!»

Памятник дачникам в Бердянске. Фото с сайта kolyaseg.livejournal.com Да-да, это в Бердянске! А в Днепропетровске по заказу магазина «Семена» изготовили вот такое позитивное изваяние — памятник колорадскому жуку. Радуется американский листожуй, что всю Европу и половину Азии покорил…

Памятник колорадскому жуку. Фото с сайта greatest.su Жаль, никто не догадался сунуть ему в лапки билет до Колорадо… Вот на такой радостной ноте перейдём к методам борьбы с этим всемирно известным вредителем.

Почему он такой живучий?

Методов борьбы десятки, если не сотни, но колорадский жук упорно расползается по материку, завоёвывая всё большие территории. Почему мы не можем с ним справиться? Наши дачники, не покладая рук, ежегодно уничтожают в своих огородах миллионы вредоносных созданий, а их меньше не становится… Почему с ним так трудно бороться:

на нашем материке, в отличие от Америки, у колорадского жука почти нет природных врагов — никто не мешает ему размножаться в неимоверных количествах;

количества действительно неимоверные — за лето одна самка откладывает от 350 до 1000 яиц (дальше считать уже вредно для психики);

Личинки колорадского жука

колорад умеет впадать в многолетнюю диапаузу — до 3 лет. Это позволяет ему пережить голодные годы, после чего он способен вывести вполне здоровое потомство;

зимовка глубоко в почве делает жука малодосягаемым для химических инсектицидов;

колонии жуков способны совершать массовые перелёты на десятки километров;

нет никакой возможности провести одновременно уничтожающие процедуры на всей огромной поражённой жуком территории.

Народные методы борьбы

Ядов против жука полно, но рано или поздно все они попадают на наш стол и в наши желудки, поэтому говорить мы будем только о народных, экологически безопасных методах. Достаточно эффективным остаётся самый древний способ борьбы — ручной сбор жуков и механическое уничтожение личинок. Во время сбора не рекомендуется раздавливать жуков в междурядьях (как это частенько народ и делает) — их нужно собирать в банку с крепким соляным раствором на дне. Если плантация картофеля небольшая и вы сможете регулярно осматривать растения, то ваш урожай не пострадает. При обширных площадях вручную собрать жуков нереально. Тогда на помощь придут природные и подручные средства.

«Сухие» методы

Эти методы — из самых простых, но если применять их регулярно, чередуя между собой, они довольно эффективны. Отлично себя зарекомендовали опыления (опудривания) зелёной части культур и посыпания почвы между растениями. Опудривание золой Очень хороший эффект даёт опудривание кустов картофеля (томатов, баклажанов) просеянной золой. Наиболее губительной считается берёзовая, но хорошие результаты показывает и любая другая:) Рекомендуется делать это поутру, пока листья ещё влажны от росы, или после дождя. Даже при однократном опылении (из расчёта 10 кг золы на 1 сотку) через 1-2 суток, как правило, погибают и личинки, и взрослые жуки.

Колорадский жук — взрослые особи и личинки

До цветения опыления проводят 1 раз в 2 недели, после цветения — 1 раз в месяц. Если ещё и посыпать золой землю между кустами, эффект будет максимальный. Опудривание кукурузной мукой Действие метода основано на способности частичек кукурузы заметно увеличиваться в объёме при намачивании. Разбухая в желудке жука, кукурузная мука вызывает его гибель. Такие опудривания тоже делают по влажным от росы листьям. Опудривание цементом или гипсом Встречаются такие рекомендации нередко. Дачники, практикующие этот метод, утверждают, что личинки гарантированно погибают. Посыпание междурядий опилками Уже давно замечено: если посыпать землю между кустами картофеля свежими сосновыми (или берёзовыми) опилками, жук начинает обходить плантацию стороной — он чувствителен к запаху свeжего дерева. До цветения это надо делать 1 раз в 2 недели, а после — 1 раз в месяц

Опрыскивания растительными настоями и отварами

Есть много свидетельств губительного действия настоев (и отваров) различных растений на взрослых жуков и личинок колорадов.

Растительные настои и отвары помогут избавиться от колорадского жука

Соблюдая рецептуру, предложенную опытными дачниками, можно существенно снизить поголовье листогрызов на своём участке.

Грецкий орех

вариант 1:

1 кг свeжих листьев (можно листьев и зелёных плодов) залить 10 л кипятка, настаивать под крышкой 5-7 дней. Прoцедить.

вариант 2:

300 г скoрлупы и сушёных листьев залить 10 л кипятка, настаивать до 7дней. Процедить.

Белая акация

1 кг пoдсушeнной и размельчённoй коры настоять в 10 л воды 3 дня. Процедить.

Тополь

Половину вeдра листьев залить вoдой и кипятить 15 минут, довeсти объем до 10 л, настоять 3 дня Бeрёзовый дёготь

100 мл дёгтя развeсти в 10 л вoды. Опрыскивать 3 раза в неделю.

Подсолнечник

0,5 кг цвeтков подсoлнeчника настоять в 10 л вoды 3 дня.

Чистотел

вариант 1:

1,5 кг травы 3 часа настoять в горячeй водe. В настoй вливают 1 л 1,5% раствора хлористого кальция.

вариант 2:

заполнить ведро свeжесорванными (или сухими) растениями, залить водой, кипятить 15 минут. Получeнный отвар использовать в концентрации 1:20 (0,5 л oтвара на 10 л вoды).

Чистотел — одно из средств против колорадского жука

Дeвясил

100 г измeльчённых сушёных корней дeвясила залить кипятком, настоять 1-2 часа. Первое опрыскивание настоeм проводят, когда ботва достигнeт не менee чем 15 см. За сезон рекомендуется провести опрыскивания 3 раза.

Луковая шелуха

300 г сырья (под грузом) залить 10 л горячей (+70…+80°C) вoды, сутки настоять.

Одуванчик

200 г травы одуванчика и 200 г хвоща кипятить в 10 л воды 15 минут, средство гoтово сразу после остывания. Применять в концентрации 0,5 л oтвара на 10 л воды.

Полынь горькая

300 г измельчённой травы смешать с 1 стаканом дрeвесной зoлы. Залить 10 л гoрячeй воды, настоять 3 часа.

Трава полыни используется в борьбе с колорадским жуком

Перец горький

100 г сухого перца 2 часа отваривают в 10 л воды. Перед опрыскиваниeм добавляют 40 г мыла.

Бoтва помидоров

вариант 1:

1 кг измeльчённых листьев и пасынков настоять в 10 л тёплой вoды 4-5 часов, дoбавить 40 г мыла (можно 3 ст. ложки жидкoго мыла).

вариант 2:

3 кг измeльчённой зeлёной массы кипятить в 10 л воды 30 минут. Применять в концeнтрации 1:5 с дoбавлeнием 40 г мыла на каждые 10 л гoтового раствoра.

Табак

вариант 1:

0,5 кг сухих кoрней настоять в 10 л вoды 2 дня. Разбавить 1:2, добавить 40 г мыла. Опрыскивать сразу после приготовления.

вариант 2:

0,5 кг стеблей или табачнoй пыли настоять в 10 л вoды 2 дня. Разбавить 1:2, дoбавить 40 г мыла.

Горчак жёлтый

2 кг измeльчённой травы кипятить в 10 л вoды, добавить 30 г мыла.

Чеснок

200 г измeльчённых головок и стрелoк настoять сутки в 10 л вoды. Дoбавить 40 г мыла.

Головки и стрелки чеснока можно использовать в борьбе с жуком

Клоповник

Заполнить травой ведро, добавить 2 пачки махорки. Залить кипятком, кипятить 7-10 минут. Настоять 2-3 дня. Отвар эффективен против личинок и взрослых особей.

Конопля

300 г цвeтущей кoнопли кипятить 10 минут в 5 л вoды. Остудить. Дoбавить 20 г мыла. При использовании перечисленных растительных препаратов нужно учитывать ряд требований и рекомендаций:

Опрыскивания, в отличие от опылений (которые проводят при наличии влаги на листьях — по росе или после дождя), рекомендуется производить в безветренную тёплую погоду на сухую поверхность листьев.

Растительными настоями и отварами лучше опрыскивать в вечернее время, так как на солнце они гораздо быстрее теряют свои инсектицидные свойства.

Для лучшего прилипания в рабочие растворы добавляют мыло (жидкое или хозяйственное).

Готовые растворы желательно использовать в течение нескольких часов.

Неиспользованные растворы и все отходы, которые остались после их приготовления, необходимо закопать (лучше даже не на территории огорода).

Растительные растворы рекомендуется чередовать — жук быстро адаптируется к одному раздражителю.

Несмотря на то, что все предложенные методы экологически безвредны, руки мыть после обработки растений обязательно!

«С миру по нитке…»

Опытные дачники всегда рады поделиться своими оригинальными находками в борьбе с колорадскими жуками. Вот такие рецепты они предлагают:

Колорадский жук если личинки ещё не появились, отличный эффект даёт опрыскивание взвесью хозяйственного мыла с золой. На 10 л смеси — 1 кусок мыла и 2-литровая банка золы;

1 стакан подсолнечного масла размешать в 10 л воды, и этой смесью опрыскать ботву. Говорят, трёх обработок хватает, чтобы защитить растения;

пачка сухой горчицы + 100 мл 9% уксуса на 10 л воды. Опрыскивание таким составом хорошо отпугивает жуков;

отпугивающая «болтушка»: 300 г пищевой соды + 300 г дрожжей размешать в 10 л воды. Опрыскивать 1-2 раза в неделю;

100 г мочевины развести в 10 л воды и опрыскивать кусты. Причём тут двойная польза: и защита от личинок, и внекорневая подкормка;

высокое окучивание губит яйца и личинки, расположенные на нижних листьях картофеля;

эффективны ловушки — стеклянные, пластиковые или жестяные банки, кромки которых смачивают картофельным соком, а внутрь кладут порезанные кусочки картофеля. Прикопать на уровне земли из расчёта одна банка на 5 м²;

протравить нарезанные дольки картофеля в растворе мочевины (100 г на 1 л воды) в течение 2 дней. К вечеру разложить отравленные приманки в открытых банках по участку из расчёта 3-4 шт на 5 м²;

колорадский жук не выносит соседства муравьев. Утверждают, что в радиусе 10 м от муравейника колорадов не видели. Вот и делайте выводы:)

Растения-репелленты против жука

Оказывается, наш американский вредитель ещё и «харчами перебирает» — не все запахи наших растений ему по душе! Понятно, чужак же…

Настурция против жука: красиво и полезно

Поэтому предлагаем встретить его на своих участках «букетами» — островками душистых цветов посреди картофельных и помидорных плантаций! Для этого надо подобрать те, запах которых больше всего неприятен жуку, тогда он пролетит грядки стороной. Это:

бархатцы;

бораго (огуречная трава);

календула;

кориандр;

настурция;

маттиола двугорая (ночная фиалка);

конопля.

Многие дачники подсаживают в междурядья, по периметру и (или) по диагонали участка, где растут паслёновые, бобы, фасоль овощную, лук и хрен. Двойная польза — и вредителей отпугивают, и урожай дают:) А растущие вокруг удачного участка пижма, котовник и яснотка белая создадут дополнительную ароматическую преграду для залётных листогрызов. Конечно, не нужно надеяться, что ни один вредитель не попадёт на участок, но фитонцидный барьер обязательно сыграет свою защитную роль, и непрошеных гостей у вас появится гораздо меньше, чем ими планировалось:)

Природные помощники — естественные враги жуков

Нашими союзниками в борьбе с колорадским жуком выступают некоторые насекомые и птицы. К сожалению, для основной массы птиц и животных эти американские жуки несъедобны. Питаясь листьями картофеля и помидоров, которые содержат соланин, колорады накапливают его в своих телах, становясь ходячими (ползучими) сгустками яда. Поэтому, практически не имея природных врагов, желающих откушать отравы, они так вольготно себя у нас чувствуют… Единственные спасители-патриоты, которые могут поедать личинки колорадов — жужелицы и златоглазки (из насекомых), да фазаны (из птиц). Ходят слухи, что скворцы, хищные клопы и божьи коровки тоже подключились к борьбе — значит, помощников стало больше:) Взрослых жуков способны поедать только цесарки. Можно приучить питаться колорадами индюшек, если с детства добавлять понемногу толчёных или закатанных в хлебные шарики жуков. Появились данные, что можно привлечь к этому и кур породы фавероль. А вот результаты опыта по приучению молодняка кур к непривычной для них еде. Смотрим видео.

А в следующем видео — показательное выступление богомола, который за полторы минуты полностью расправляется с жуком. Не сомневайтесь, в природных условиях он делает это не хуже:))

Даёшь богомолов на каждый дачный участок!

Жук против себя

Как ни парадоксально, но, по утверждениям огородников, самое сильное средство для уничтожения колорадского жука — это он сам, точнее — яд, содержащийся в телах жуков и личинок. Если вам удалось набрать 0,5 л банку ядовитых американских листогрызов, нужно высыпать их в 10-литровую ёмкость, залить водой и плотно закрыть крышкой. Всё. Жуки отойдут в мир иной, и отдадут раствору необходимые токсины. О готовности зелья вам просигнализирует массовое опускание колорадов на дно (до этого они будут плавать на поверхности). Весь процесс займёт от 4 до 6 дней. Природный яд для жуков готов. Использовать его надо в концентрации 1:2, то есть на 1 л настоя — 2 л воды. Специалисты-огородники не рекомендуют «для верности» опрыскивать картофель неразбавленным настоем — можете сжечь листья! Предупреждение! Руками это зелье всё-таки размешивать не надо, яд же! Используйте резиновые перчатки.

Борьба с жуком в полном разгаре. Вся надежда на учёных: должны же они, наконец, придумать 100% средство против этого вредителя! А пока — гоним его со своих участков сами, экспериментируем, обмениваемся находками. Если вам удастся найти новое оригинальное средство — поделитесь своим опытом, а мы обязательно передадим всё по нашей дачной цепочке! Дело-то общее!