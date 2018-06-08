Роза Сябитова снимает реалити-шоу на стройке своего поместья

Главная сваха страны Роза Сябитова снимает реалити-шоу о стройке для того, чтобы сделать из своей дочери телеведущую.

Вот уже несколько лет сваха программы «Давай поженимся» Роза Сябитова строит родовое поместье для своей семьи. На территории уже имеются некоторые постройки. Однако главный дом на участке, где Роза собирается состариться, будет готов только осенью. А пока что Сябитова решила сделать из такого нудного дела, как строительство, настоящее реалити-шоу.

— Дочь Ксения, которой 26 лет, сейчас является моим директором, я этому очень рада, потому что она у меня большая умничка, — рассказывает 56-летняя Роза Сябитова. — Но в какой-то момент она отойдет от этой истории, потому что очень хочет стать телеведущей. Поэтому мы решили сейчас снять сериал про нашу стройку. Ксения будет одной из героинь собственного реалити-шоу. На моей частной территории уже есть поле для гольфа, беседка, живут три собаки и две кошки. Сериал наш будет немного стёбным, с черным юмором. Я дала ему название «Жизнь и похождения семейки Адамс-Сябитовой». У нас там действительно происходит интересный экшен, сама я выступлю в качестве прораба.

Сябитова уже отсняла две серии своего реалити и готовится разместить видео на собственном интернет-канале. А пока нашим корреспондентам телеведущая поведала, что в нескольких сюжетах нового проекта она даже задействовала коллег с «Первого канала».

— У меня недавно были проблемы со строителями — мне подпортили канализацию, водопровод, — вздыхает телезвезда. — Так вот, я обратилась к астрологу программы «Давай поженимся» Василисе Володиной , она мне дала кое-какие рекомендации. Оказывается, фундамент дома я положила в неподходящее для этого время. В тот день был ретроградный Меркурий, а Венера находилась то ли в Раке, то ли с Раком. В общем, теперь у меня будут проблемы с водой. А вот завтра я снимаюсь для новой серии, где у меня будет желание убить всех строителей за непрофессиональную работу. Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева даст мне совет, что нужно пропить, кроме валерьянки, чтобы не перестрелять всех мастеров.

Несмотря на то, что главный дом еще не возведен, Роза уже обустроила для своих звездных гостей уютное местечко. На частной территории Сябитовой также имеется сад, посаженный медийными лицами.

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— Надеюсь, что скоро ко мне на участок проведать свои деревья приедут Ваня Ургант, Лариса Гузеева, Катя Стриженова, — продолжает сваха всея Руси Сябитова. — Ну как еще можно зазвать их всех к себе?! Только таким образом! Для них я даже специально построила потрясающую беседку, которая впоследствии превратилась в красивый закрытый павильон. Ларисе Гузеевой там очень нравится, в будущем я бы хотела, чтобы там все мои коллеги собирались. Вообще, идея родового дома у меня очень проста — я хочу, чтобы моим детям было интересно туда приезжать, а мои будущие внуки росли в окружении умных, талантливых людей. А друзей ведь надо к чему-то привязать. Вот я и привлекаю их деревьями, красивым убранством и различными веселыми мероприятиями. Гузеева еще о баньке-хаммаме мечтает. Я обязательно ее построю!

О своем родовом гнезде Роза Сябитова мечтает уже очень давно. С тех пор, как осталась одна с двумя маленькими детьми на руках (у дочери Розы Ксении есть еще старший брат Денис). Первый муж телеведущей умер от инфаркта 26 лет назад. Именно тогда будущая звезда и решила взять себя в руки и напролом идти к успеху.

— Я очень горжусь собой, потому что всегда мечтала о чем-то реальном, — говорит сваха «Давай поженимся». — Вот захотела сделать себя знаменитой — сделала. Я никогда не мечтала стать космонавтом, потому что понимала, что это неосуществимо по всем параметрам. Все мои желания исполнимы. Так же жить я учу и своих детей. А у них возможностей больше, чем у меня. Когда мои сын и дочь были маленькими, а муж умер, я осталась исполняющей обязанности кормильца, поэтому детям всегда говорила: «Берегите маму, чем дольше я буду жить, тем комфортнее будет вам!» Они и берегут. А еще я сейчас очень мечтаю о внуках, хочу, чтобы их было как минимум шесть! Хоть малышей еще и нет на свете, я их уже очень люблю!