Норильчанин съел 5 порций шаурмы за полчаса, чтобы получить приз

32‐летний житель Норильска съел пять порций шаурмы за полчаса и выиграл приз. По словам мужчины, удалось ему это легко, поскольку с утра сильно хотелось есть. Впечатлениями победитель поделился с корреспондентом «360».

Источник фото: twitter.com/evsteklyannikov

Акцию по поеданию шаурмы устроили в одном из городских кафе. Известно, что деньги таким образом выиграли уже три местных жителя. Всего свои силы в этом состязании попробовали 26 человек.

Один из них, финансист Виктор, говорит, что к шаурме относится с теплотой и не чувствует ни малейшего отвращения при ее виде после конкурса. С пищеварением, по его словам, на следующие сутки тоже проблем не было — очевидно, так выглядит сибирское здоровье.

Мужчина также рассказал, что увлекается историей, читает много тематической литературы и собирает монеты и банкноты. В среднем, одна порция шаурмы содержит в себе 1000 килокалорий.

Красноярский рекордсмен, который сутки подтягивался, прокомментировал свое достижение. Свой рекорд пенсионер посвятил шестилетнему сыну.