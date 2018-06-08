Ещё
Норильчанин съел 5 порций шаурмы за полчаса, чтобы получить приз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Норильчанин съел 5 порций шаурмы за полчаса, чтобы получить приз 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
32‐летний житель Норильска съел пять порций шаурмы за полчаса и выиграл приз. По словам мужчины, удалось ему это легко, поскольку с утра сильно хотелось есть. Впечатлениями победитель поделился с корреспондентом «360».
Источник фото: twitter.com/evsteklyannikov
Акцию по поеданию шаурмы устроили в одном из городских кафе. Известно, что деньги таким образом выиграли уже три местных жителя. Всего свои силы в этом состязании попробовали 26 человек.
Один из них, финансист Виктор, говорит, что к шаурме относится с теплотой и не чувствует ни малейшего отвращения при ее виде после конкурса. С пищеварением, по его словам, на следующие сутки тоже проблем не было — очевидно, так выглядит сибирское здоровье.
Мужчина также рассказал, что увлекается историей, читает много тематической литературы и собирает монеты и банкноты. В среднем, одна порция шаурмы содержит в себе 1000 килокалорий.
Красноярский рекордсмен, который сутки подтягивался, прокомментировал свое достижение. Свой рекорд пенсионер посвятил шестилетнему сыну.
360tv.ru: последние новости
Батрутдинов рассказал правду об отношениях с Бузовой и нетрадиционной ориентации Коктейль из смешанных кровей: самые красивые девушки мира, рожденные от родителей разных рас Ядовитая вьетнамская сколопендра поселилась в сахалинском зоопарке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно47
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов30
Именами кого из родных нельзя называть детей16
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Как понять, что вы доживете до ста лет16
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение