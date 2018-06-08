На пути к совершенству: как принимать себя такой, какая ты есть?

Почему человек не принимает себя полностью?

Начинается все, как обычно, в детстве. Родители, не принимая своего ребенка таким, какой он есть, постоянно критикуя его за то, как он ходит, ест, проводит свободное время и учится, воспитывают в итоге человека, который всегда будет искать в себе недостатки, жалеть себя, жить ради одобрения. Девочка, которой родители не давали понять, что она может быть любима просто так, во взрослой жизни выбирает токсичные отношения, где ей постоянно приходится идти на компромиссы, подстраиваться, жить в ущерб себе и своим интересам.

Что делать?

Для начала попытайтесь принять свои недостатки. Необходимо осознать, что идеальных людей в природе не существует, а все наши недостатки — продолжение наших достоинств. Также важно понять, что вы имеете право на ошибку, собственное мнение, личную жизнь, увлечения.

Как принять свою внешностью?

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Как принять свое поведение?

Важно осознать, что ваше поведение — это производное вашей личности. Если вы любите себя, поработали над собственными границами, уважаете чужие — следовательно, вы принимаете себя и свое поведение. Если ваше поведение кого-то не устраивает, зачем общаться с этим человеком? Найдите того, кому вы понравитесь, чтобы отношения с этим человеком были комфортны и для вас и для него.

Упражнения на принятие себя

Упражнение No1. Взять лист бумаги, разделить его на две части вертикальной полосой, справа написать все свои достоинства, слева — недостатки. Разрезать лист, недостатки выбросить, список достоинств перечитывать перед сном в течение одного-трех месяцев.

Упражнение No2. Задавайте себе вопрос: нравится вам то, что вы собираетесь делать, или нет? Начать с простого: вы собираетесь позавтракать, перед вами выбор — овсяная каша или яичница с беконом. Чего вам на самом деле хочется? Задача данного упражнения — понять себя и научиться исходить из собственных предпочтений.

Упражнение No3. Прекращаем себя жалеть и ругать. Берем стул, ставим его в центр комнаты, садимся и начинаем себя жалеть от души, вслух, можно со слезами. Как правило, людям, которым себя жалко, на это упражнение хватает максимум получаса. Потом хочется жить дальше и радоваться жизни.