Пушистые доноры: как коты спасают своих сородичей

Сегодня в Северной столице России отмечают День петербургского кота, сообщает телеканал «МИР 24». Домашние любимцы не только нежные и пушистые, но и отзывчивые.

Животные готовы стать донорами крови. Для этого кот должен быть здоров, привит, не старше восьми лет, весом больше 4 кг. Кровь животных долго не хранят, она всегда должна быть свежей. Ветеринары говорят, бояться нечего.

«Это безопасная манипуляция, кровь мы отбираем соответственно весу животного. Есть нормы. Процедура никак не влияет, кроме возможного стресса, и то нервничают не все животные, некоторые спокойны», — заверила терапевт, руководитель процедурного отделения ветеринарной клиники Наталья Граубергер.

Случаев, когда нужен биоматериал, предостаточно. Интоксикация, анемии или большая потеря крови во время операции. Если переливание необходимо срочно, ветеринары обращаются в приюты. Для их сотрудников это возможность заработать на корм подопечным. После процедуры, доноров угощают мясным паштетом и дают немного отдохнуть. Для полного восстановления котам нужно два — три месяца.

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