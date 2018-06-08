Откровенные фото сибирячек попали в топ-10 лучших

Сибирские красавицы каждый год участвуют в фотоконкурсе мужского журнала ««MISS MAXIM». В 2015 году представительница Новосибирска Ирина Попкова заняла третье место в России и была признана самой сексуальной из всех сибирячек. Фото Иры украсило мужской журнал. После этого из-за фривольных предложений и домогательств в социальных сетях девушка была вынуждена поменять фамилию.

В этом году представительниц Сибири в топ-100 оказалось гораздо больше. Мало того, сразу четыре из них попали в самую «горячую десятку». Первое место у Юлии Игнатьевой из Иркутска, второе заняла Ксения Ильина из Магнитогорска, третье — жительница Читы Диана Албитова.

25-летняя модель из Новосибирска Екатерина Киселева пока находится на шестой строчке рейтинга, но вполне может его возглавить. «На участие в этом откровенном фотоконкурсе меня подтолкнули друзья, — говорит Катя. — Они неоднократно говорили, что мне с моими данными нужно обязательно попробовать, но все не решалась».

По словам Екатерины Киселевой, она очень любит Новосибирск и скучает по близким. Но, к сожалению, вынуждена мотаться по Израилю, Турции, Ливану и Китаю. Катя — профессиональная и востребованная модель. «Результат будет, только если усердно работать, а это подразумевает ограниченное количество свободного времени, — сетует девушка. — Поэтому, к сожалению, я не часто бываю в Новосибирске».

Катя работает моделью с 16 лет. По ее словам, это очень творческая и невероятно интересная сфера деятельности. «Постоянно новые встречи, люди, знакомства. Пробую себя в разных образах на обложках журналов и не только, — продолжает модель. — Какие у меня шансы победить? Думаю, это будет видно только по результатам конкурса. Могу сказать одно — все девочки очень достойные, сексуальные, женственные. Соревноваться с ними — одно удовольствие».

Добавим, что Екатерина Киселева, несмотря на внешность, в конкурсах красоты участвует впервые.