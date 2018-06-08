«Я плохая хозяйка!»: как мамам избавиться от этой вредной мысли

Если вы соскучились по статьям Марии Рябовой на «Летидоре», мы вас обрадуем: наш колумнист и многодетная мама вернулась к нам, чтобы сказать кое-что важное всем женщинам, которые считают себя плохими хозяйками.

Многие современные мамы вслух или про себя признаются: «Я никудышная хозяйка…» Такая мысль способна развить комплекс вины и сильно понизить самооценку. Что же с этим делать?

Давайте послушаем Марию, ведь у нее трое детей и собственный блог, посвященный порядку в дому.

Мария Рябова

Открываешь утром глаза — и понеслось! Список дел изо дня в день все длиннее. Домашние задачи — как головы Змея Горыныча: сколько бы дел ни сделала, их количество не сокращается. А дома вечный кавардак: что где лежит — непонятно, как тут вообще что-то можно найти?

Убегаешь, давая себе обещание в субботу разобраться. Или в следующую. Или когда-нибудь, когда будут силы. Знакомо?

А зайдешь в «Инстаграм» в обеденный перерыв, а там картинки идеальных интерьеров, гастрономических изысков, причесанных детей и современных суперженщин, которые при всем этом великолепии умудряются еще заниматься собственным бизнесом и благотворительностью.

Хочешь не хочешь, а начинаешь себя сравнивать с ними, и сравнение не в собственную пользу. От этого самооценка часто становится шаткой, а то и вовсе падает ниже нуля.

У меня трое детей и блог про порядок дома. Потому что однажды мне надоело чувствовать себя плохой хозяйкой, и я стала искать способы это изменить!

С радостью поделюсь ими с вами.

Кто такая хорошая хозяйка

Начну с того, что мое совершенно четкое убеждение заключается в том, что каждая женщина по своей природе — хорошая хозяйка. Но не каждая готова в этом себе признаться. И не каждая готова этот потенциал в себе обнаружить.

Но если вам кажется, что вы плохая хозяйка, то расслабьтесь, вам просто кажется!

Мы сами задираем себе планку и сами не дотягиваем до нее. Зацикливаемся на том, что у нас дела «не очень», «хуже, чем у Кати», не принимаем в расчет то, что у нас кое-что все же выходит отлично!

Начните замечать, что, несмотря на бардак в шкафу, у вас никогда не завалена посудой раковина. Или все игрушки в детской вечером разложены по местам. Или все белье переглажено.

Найдите что-то, с чем вы справляетесь, и похвалите себя!

С такой энергией вы начнете чувствовать себя гораздо лучше.

Систематизация бардака — ключ к успеху

Почти два года назад я начала изучать системы организации вещей в пространстве и поняла, что любой бардак возможно систематизировать. Тогда он автоматически упорядочивается и перестает вас беспокоить.

И если вам кажется, что дома вечно кавардак, возможно, вы пока не задумывались о систематизации и организации вещей. Это работает, и это достаточно понять лишь раз в жизни. Тогда ваш дом заметно преобразится, а ваша самооценка пропорционально этим изменениям поползет вверх. Стоит только начать этим интересоваться, и вас ждут изменения к лучшему.

В чем ваша сила

Относитесь к домашним делам как к одной из сфер в вашей жизни, но не единственной. В этой сфере действуют те же законы Вселенной, что и в любой другой:

куда направлено наше внимание — туда направлена наша энергия.

Если вы можете критически осмотреть ситуацию в вашем доме и отделить те моменты, где вы довольны тем, как вы справляетесь, и те, в которых, по-вашему, вы не дотягиваете — это уже полдела! Держите это в фокусе. И это придаст вам сил улучшить ситуацию там, где вам хотелось бы.

Делегируйте с умом

Не пытайтесь стать лучшей хозяйкой Всея Руси. Я чуть не стала неврастеником! Но вовремя поняла, что не в этом суть.

Старайтесь сохранить себя, свои силы и свое хорошее настроение. Определите, что из домашних дел вы можете делегировать, просите о помощи домашних. Что для вас важнее — вымышленная медаль за «высокие достижения в домашних делах» или семья, которая может стать вашей командой на пути к расчищению завалов в квартире?

Разговаривайте, договаривайтесь, придумывайте для своей семьи правила, систему мотивации и поощрения — это все очень эффективно работает!

Я на своем опыте убедилась, что делегировать уборку возможно. А вот порядок в доме может навести только хозяйка.

Потому что только хозяйка в доме может определить, какие вещи должны быть в доме, а с какими пора попрощаться. И только хозяйка может определить, где что хранить. А вот поддерживать порядок могут все члены семьи и даже приглашенные помощники.

Кто сказал, что вы плохая хозяйка?

Если вы считаете, что вы плохая хозяйка, то есть вероятность, что вы просто слышали, что кто-то про вас так сказал.

Так верните это мнение его владельцу!

Пусть он про себя делает выводы. А вы про себя делайте сами. Когда я поняла, что это я определяю степень вовлеченности в домашние дела, что это я решаю, какие из них мне под силу, а для каких мне нужна помощь, я осознала, что я достаточно хорошая хозяйка.

И кто бы что ни говорил, в моем доме такой порядок, который я определила для себя как достаточно хороший. У меня дома мне классно!

Помните, критерии, по которым стоит оценивать себя как хозяйку, только у вас в голове. Будьте бережны к себе, не принижайте собственную самооценку, научитесь хвалить себя, находить лучшие стороны, усиливайте их, и все получится. Знайте, вы достаточно хорошая хозяйка для вашего дома!

Фото: Shutterstock.com, личный архив Марии Рябовой

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