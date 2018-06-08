Бастарды: почему русские незаконнорожденных детей считали проклятыми

Незаконнорожденных детей в Европе называли бастардами, на Руси — байстрюками, выродками и ублюдками (образовано буквально от слов «блуд», «блудить»). Все эти наименования были одинаково унизительными, как и сам статус незаконнорожденного. Родиться вне брака было настоящим проклятием по многим причинам: евгеническим, юридическим и пр.

Чистота крови

Аристократы прошлых веков очень гордились чистотой своей крови. Жениться у князей, графов и других знатных вельмож было принято только на таких же родовитых невестах, как и они сами. Взять в жены простолюдинку не мог позволить себе ни один аристократ, потому что он не только «терял достоинство» таким мезальянсом, но и разбавлял этим союзом свою аристократическую «голубую кровь».

При этом любовниц-простолюдинок заводили сплошь и рядом. Естественно, рожденные от них дети не считались «чистокровными», а потому были ублюдками и байстрюками. Эта аналогия во многом взята из племенного разведения животных: ездовых лошадей, охотничьих собак и пр. Чистопородный скакун всегда ценился выше жеребенка, полученного от помеси разных пород.

Точно так же знатные люди считали неполноценным ребенка, рожденного от союза аристократа и простолюдинки. Вопрос «чистоты крови» строго контролировался во многих аспектах жизни общества. Чтобы не допустить смешивания социальных слоев населения и еще выше вознести аристократов, бастарды всячески клеймились и унижались.

Право на наследство

Ревностно защищалась не только честь законнорожденных детей, но и их права на наследство. Бастард по закону не имел права на какую-либо часть наследства своего отца (или матери, если она была богатой аристократкой). Зажиточный родитель мог только из милости одарить чем-то своего незаконнорожденного ребенка. Но это делалось крайне редко.

Обычно байстрюка ждала незавидная доля нищего и всеми отвергнутого человека. Еще и поэтому быть незаконнорожденным считалось настоящим проклятьем. Сыновья-бастрады часто шли на военную службу в качестве простых солдат и служили десятилетиями, потому что иначе они не могли себя прокормить. Девочка в лучшем случае могла уйти в монастырь, в худшем — пойти в услужение или стать проституткой. Жениться на внебрачных никто не хотел.

Защита от чужой крови

Особо ревностно защищали свое имущество от посягательств мужчины, поскольку и русское, и европейское общество было сугубо патриархальным и все имущественные права принадлежали мужьям. Если жена тайно рожала от любовника, она старалась поскорее уничтожить следы этого позора. Обычно новорожденных отдавали в отдаленные деревни в многодетные семьи, где они жили в ужасной нищете. Но случалось и так, что байстрюков сразу после рождения убивали их же матери.

Это делалось из страха расправы со стороны мужа. Мужчины крайне ревностно следили за своими женами, чтобы те не привели в дом ублюдка и чтобы потомок другого мужчины не разделил имущество законных детей. Отсюда — распространенная в Средние века традиция надевать на жен пояса верности, когда мужья отправлялись в поход на долгое время.

Перевязь для незаконнорожденного

Несмотря на все эти предосторожности и унизительное положение бастардов, таких детей во все времена было огромное количество. Особенно этим славились царские дворы. Колоссальное количество царских любовниц и рожденных от них байстрюков раздувало придворное общество до невероятных размеров. В результате бастарды самых высокопоставленных вельмож (королей, очень богатых герцогов и пр.) в некоторой мере были признаны в обществе и могли служить при дворе.

Такие дети в Западной Европе получали особую перевязь бастарда, которую помещали на родительский герб. Это был очень двойственный знак отличия: с одной стороны, указывал на высокое происхождение, с другой — акцентировал внимание на незаконнорожденности. Так что байстрюков даже очень знатных вельмож ждала незавидная доля изгоев и «полукровок».