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Зифа, Виринея и еще 11 самых необычных имен недели в Казани
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Зифа, Виринея и еще 11 самых необычных имен недели в Казани 

Казанский Портал 1 час назад
Самыми необычными именами новорожденных минувшей недели стали Филипп, Милания, Мирас, Зифа, Лидия, Маркел, Виринея, Камаль, Микаэль, Сагдана, Архип, Эдвард и Кантемир.
Самыми популярными именами для младенцев стали Амина, Артем, Карина, Рамазан, Ясмина, Аяз, Данила, Элина, Рамзан, Ролан и Амир.
По данным ЗАГС, за неделю было зарегистрировано рождение 443 детей: 224 мальчиков и 219 девочек.
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