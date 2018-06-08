Зифа, Виринея и еще 11 самых необычных имен недели в Казани

Самыми необычными именами новорожденных минувшей недели стали Филипп, Милания, Мирас, Зифа, Лидия, Маркел, Виринея, Камаль, Микаэль, Сагдана, Архип, Эдвард и Кантемир.

Самыми популярными именами для младенцев стали Амина, Артем, Карина, Рамазан, Ясмина, Аяз, Данила, Элина, Рамзан, Ролан и Амир.

По данным ЗАГС, за неделю было зарегистрировано рождение 443 детей: 224 мальчиков и 219 девочек.

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