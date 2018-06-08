Социальные работники станут компаньонами

8 июня — День социального работника. Эта профессия — одна из самых важных. Она идет в одном ряду с профессией врача, учителя. Она обязывает нас и дает нам возможность помогать человеку, которому вообще больше некуда пойти.

Поэтому тот, кто выбирает эту профессию, берет на себя особую миссию. Социальными работниками становятся люди определенного склада характера — у них доброе сердце, они отзывчивые и не ставят свою деятельность во временные рамки. Другие в этой профессии просто не задерживаются. На мой взгляд, 100 лет со Дня основания системы социальной защиты (именно столько исполняется системе в этом году — прим. «ВМ») — это формальная дата. Сколько существовали добрые и сердечные люди, столько и существовала социальная служба. Для меня и моих коллег это дело всей нашей жизни. Мы понимаем, что пришли в эту профессию всерьез и навсегда. Я думаю, что перестать быть социальным работником нельзя, даже если так складываются обстоятельства.

Я в этой системе работаю уже почти 10 лет. Конечно, за эти годы и профессия, и жизнь социального работника очень сильно изменилась. Вообще вся система работает на социальный заказ, то есть мы не можем существовать отдельно от общества. К нам теперь приходят совершенно другие пенсионеры, и им уже нужен другой спектр услуг. Нашему пенсионеру нужен собеседник другого качества, это если говорить о тех, кто только вышел на пенсию. Сейчас социальный работник выполняет более расширенный спектр функций. Сотрудники системы социальной защиты населения — это еще и психологи, юристы. Сегодня социальный работник — это очень современный образованный человек.

Если говорить о том, каким будет наша работа через 10 лет, то я думаю, что уже через 2-3 года мы не будем доставлять продукты, будем все реже помогать в оформлении документов, оплате счетов за коммунальные услуги. Это будет уже просто не нужно нашим горожанам. Зато в первую очередь необходимо будет общение с человеком. Социальные работники станут компаньонами для пенсионеров. И могу с уверенностью сказать, что даже через 100 лет наша работа будет по-прежнему востребована. Конечно, многие услуги будут не нужны или уйдут на второй план. Но необходимость в общении, наставлении будет только расти. И тут как раз на помощь придем мы.