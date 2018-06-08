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«И подарил букет»: Сергей Шнуров поздравил молодую мать в новосибирском роддоме
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«И подарил букет»: Сергей Шнуров поздравил молодую мать в новосибирском роддоме 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поздравил с рождением ребёнка жительницу Новосибирска Валерию Волкову.
Музыкант навестил молодую маму в роддоме клиники «Авиценна» на улице Урицкого накануне вечером, 7 июня.
«Сначала пришёл доктор, заведующий отделением, он сказал: «Приведи себя в порядок». Я говорю: «Зачем?». Он говорит: «К тебе будут гости сегодня». Я говорю: «Кто?». Он говорит: «Хороший человек». И всё, заулыбался и ушёл», — рассказала корреспонденту НГС Валерия.
Через некоторое время Валерия услышала гул, вышла из палаты, увидела заведующего отделением, Сергея Шнурова и ещё около 20 человек.
«Фотографируют, снимают, я ничего понять не могу, подарил букет цветов, сфотографировался с ребёнком, со мной, спросил — как назвали, потрогал, погладил. Мы сняли видео ему на телефон. Потом он сказал, что у него концерт, нужно бежать», — описала встречу с Сергеем Шнуровым Валерия Волкова.
По её словам, никто из персонала не объяснил ей, почему Шнуров пришёл именно к ней. Но она слышала предположения о том, что она была последней, кто родил до приезда певца. Валерия стала матерью 6 июня.
Концерт группы «Ленинград» прошёл вчера вечером в ЛДС «Сибирь» — репортаж о событии читайте сегодня на НГС.
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