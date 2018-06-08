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Есть вопросы: Белла Хадид в купальнике и без фотошопа
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Есть вопросы: Белла Хадид в купальнике и без фотошопа 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
Белла (21) решила отдохнуть в Мексике. Модель засняли папарацци в купальнике на пляже.
Фото смотри здесь.
В Сети поклонники негодуют: «Что с ее фигурой? В Instagram совсем другое!»; «Это что, целлюлит?»; «Мда, и к этому Weeknd вернулся?».
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Кстати, как сообщает Daily Mail, отдыхает она не одна, а с двумя подругами. А вот своего парня The Weeknd (28) Белла на отдых не взяла. Интересно, почему?
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Напомним, Хадид и Абель впервые начали встречаться в 2015-м, но уже через год приняли решение расстаться. Абель, быстро переключился на хорошую знакомую Беллы Селену Гомес (25) и провстречался с ней 10 месяцев. А Белла все это время была одинока, ждала, наверное. И дождалась! Недавно они вновь сошлись и уже вовсю ходят на свидания.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/est-voprosy-bella-hadid-v-kupalnike-i-bez-fotoshopa/
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