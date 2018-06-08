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Мамин опыт: когда шевеления говорят об опасности
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Мамин опыт: когда шевеления говорят об опасности 

Детстрана.ру 31 минуту назад
Фото: Детстрана.ру
Примерно на шестом месяце моей беременности Москву охватил смог. Город погрузился в пелену едкого дыма. Сейчас я понимаю — надо было бросать работу и уезжать туда, где можно дышать без респиратора. Но в то время была жуткой перфекционисткой, которая должны была сдать номер внутрикорпоративной газеты и принят участие в выставке. Поэтому на работу я ездила, вооружившись марлевыми салфетками и бутылкой воды — чтобы постоянно их смачивать. Да, глупо! Да, неправильно! Да, надо было бросить работу!
А потом я поймала себя на ощущении, что моя крошка в животе стала очень активной. Буянила, пиналась, словно играла в мяч. Поначалу мне это нравилось — я прижимала ладонь к животу и дочка тут же отвечала на прикосновение. Но когда толкание стало гиперактивным, интуиция подсказала — надо идти к врачу.
В женской консультации врач выслушала мои комментарии по состоянию, изменилась в лице, прослушала мой живот, посчитала количество толканий и ровным голосом сказала: «Срочно на допплер!». Допплерометрия при беременности — дополнительный метод ультразвукового исследования, позволяющий оценить плацентарное кровообращение и систему «мать — плацента — плод». Нарушение маточно-плацентарного кровотока диагностируется примерно у 4% будущих мам. Это угроза для здоровья и жизни будущего крохи, так как может привести к недостаточному поступлению питательных веществ. Моей крошке было плохо… Как объяснила врач, предельное угарного газа, которым я надышалась, нарушил работу плацентарного кровообращения. Я задыхалась от дыма, и им задыхалась дочка. Ей было плохо, и она активно шевелилась. Врач привела убедительное сравнение — когда человек задыхается, он начинает метаться. Вот так вела себя в моем животе и дочка.
И было от чего: по сообщениям синоптиков, в те дни концентрация угарного газа в атмосферном воздухе столицы превысила предельно допустимую норму более чем в шесть с половиной раз (!).
К счастью, мы успели поймать неблагоприятный процесс в его начале. Врач назначила лечение, расписав прием лекарств на несколько листов. В течение двух недель я принимала немалое количество препаратов строго по времени. Доктор предупредила — ни один прием пропускать нельзя. Цена вопроса — жизнь будущего ребенка. Было страшно… Я ходила в женскую консультацию через каждые три дня — мы считали количество толчков. Врач просила контролировать активность и в течение суток. Лечение дало свой результат — мы восстановили здоровое течение беременности. А для меня это стало серьезнейшим уроком — при любом обстоятельстве, которое смущает, обращаться к доктору. Лучше перестраховаться
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