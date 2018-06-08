Без каких букв можно обойтись в русском языке

Задумывались ли вы о том, что в русском алфавите есть буквы, которых вполне можно было бы обойтись? Зачем же они нужны?

Ъ и Ь Твердый и мягкий знаки не обозначают никаких звуков. Твердый знак выполняет разделительную функцию и употребляется после приставок, заканчивающихся на согласные, а также перед корнем слова, начинающимся на е, ё, ю или я (предъюбилейный, взъерошенный, отъём, съязвить). Он, например, помогает нам различать слова «сел» и «съел». Мягкий знак обозначает мягкость предыдущего согласного: вьюнок, обезьяна,

раньше, семь. Иногда мягкий знак помогает отличить существительное мужского рода от женского: например, слово «вещь» женского рода, а «хвощ» — мужского. Кроме того, он нередко способствует созданию разных форм одного и того же глагола: встретится и встретиться.

А вот в древнерусском языке мягкий и твердый знаки (ерь и еръ) означали вполне реальные звуки. Первый означал краткий звук «и», а второй — такой же краткий «о». Еще до принятия Русью христианства и развития письменности в языке имелись полные, краткие и носовые гласные, и все они выполняли различные функции. К моменту крещения Руси носовые гласные из русского языка исчезли, но буквы для их обозначения остались. Бывшие краткие гласные ь и ъ в одних словах оказались в сильных позициях (например, под ударением, перед скоплением нескольких согласных, в соседних слогах с другими краткими [С-BLOCK]

гласными или далеко от ударных слогов с любыми гласными) и таким образом превратились в полные гласные о или э, а в других — в слабых позициях (в абсолютном конце слова,

в соседних слогах с ударными гласными) и постепенно просто исчезли из обихода. Раньше твердый знак был в слове «соединить» вместо «о», мягкий — в слове «день» вместо «е». В современном русском языке есть такое понятие, как «беглые гласные». Это наследие древнерусского. Вот почему тексты на древнерусском языке так трудно читать.

Нужны ли нам твердый и мягкий знаки? Сложно сказать. В чешском языке, к примеру, они уже давно заменены диакритическими символами. Язык подвержен изменениям, и не исключено, что рано или поздно ъ и ь перестанут существовать как буквы алфавита.

Гласные е, ё, ю, я Если эти буквы стоят после мягкого или твердого знаков, в начале слова или после гласной, то они распадаются на два звука:

е — йэ ё — йо ю — йу я — йа Например, слово «ёлка» произносится как «йолка».

Если эти гласные стоят после согласных, то они произносятся следующим образом:

е — э или и ё — о ю — у я — а или и Скажем, слово «мясцо» произносится как «мисцо».

Особенно много было споров по поводу буквы ё. Ведь согласно советской традиции ее обычно писали как «е». Таким образом некоторые слова и фамилии иностранного происхождения стали произноситься неверно. К примеру, фамилия Ришелье на самом деле звучит как Ришельё, Рерих — Рёрих.

Также интересна ситуация с буквами «ц» и щ. Первая согласная произносится как сочетание тс, вторая — как сч. Зачем же тогда нужны эти буквы?.. [С-BLOCK]

А вот согласные к, п, л, с, т, ф, ш являются всего лишь смягченной формой согласных г, б, р, з, в, ж.

Теоретически можно было бы убрать из русского алфавита буквы, которые можно заменить на другие. Но это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. «Лишние» буквы появились в русском языке не просто так, а для удобства — чтобы уменьшить количество букв при написании слов или показать разницу в произношении. Однако язык со временем меняется, и в нем могут появляться как новые способы произношения, так и новые буквы, старые же будут отмирать.