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Чемпионские скидки стартовали в Петрозаводске
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Чемпионские скидки стартовали в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обзор самых лучших торговых предложений предстоящей недели.
На следующей неделе в России откроется чемпионат мира по футболу и торговля потихоньку пристраивается к большому спортивному празднику. «Рив гош» с июня объявила скидки в 50% на свои товары и обещает, что любая покупка свыше 3000 рублей станет шансом выиграть путешествие на матч мечты в Европу или один из 300 000 гарантированных призов.
Чемпионские скидки до 50% на свою технику только с 5 по 12 июня объявило «Эльдорадо», а «Лента» под лозунгом поддержки российских болельщиков распродает сыр «Ламбер» со скидкой в 32% и шоколад — в 48%.
Другие продавцы пока делают ставку на лето и на оптовые покупки. «Gloria Jeans» заявила новые скидки на летнюю одежду, майки от 149 рублей, платья от 199 рублей и это далеко не весь бюджетный ассортимент.
Межсезонную распродажу объявил магазин детской одежды «Acoola» — скидки до 50%, ровно за те же полцены распродает летнюю коллекцию «H&M», «Снежная королева» обещает скидки до 40% на все, магазин мужской одежды «KANZLER» до 13 июня делает скидку 100% на третью вещь в чеке.
По той же схеме зазывают в свои магазины обувные бренды «Kari» и с 7 июня «Обувьград»: третий товар бесплатный. А «Спортмастер» дарит 2000 бонусов за определенные покупки до 13 июня.
Пятница, 8 июня, станет последним днем больших скидок в магазине «Мебель на бис» и предложением за полцены вывезти покупки на дачу. И именно в этот день в ЦСК стартует большая распродажа товаров со скидками до 50% на большой ассортимент товаров — от мебели, аксессуаров и сантехники.
В «М. Видео» до 12 июня продлятся скидка в 30% на второй товар марки «Bosh», кроме того можете получить купон с баллами, которыми можно оплатить до 50% стоимости покупки с 13 июня.
«Улыбка радуги» открыла распродажу зубных паст для чувствительных зубов со скидкой в 30%, такого же размера скидки там и на дезодоранты, спреи и антиперсперанты.
Если шопинг намечается на 10 июня, можно насладиться выставкой собак всех пород в «Лотос плазе». Вход бесплатный.
С наступающими праздниками большого футбола и дня России. В «Ленте» по такому случаю можно купить шесть бутылок шампанского по цене пяти.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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