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Теперь официально! Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность
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Теперь официально! Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Сестра Кейт Миддлтон Пиппа долгое время скрывала свою беременность, однако ее последние фотографии говорили сами за себя, и родственница британских монархов решила рассказать о своей первой беременности.
34-летняя Пиппа Миддлтон сообщила о том, что ждет ребенка от своего 42-летнего супруга Джеймса Мэтьюса, в гостевой колонке для британского журнала Waitrose. Она призналась, что одним из главных испытаний первого триместра беременности был выбор спорта, который подходил бы ожидающей малыша женщине.
— признает Пиппа. Она добавила также, что не могла обратиться к фитнес-инструктору, потому что на ранних месяцах хотела сохранить завесу тайны вокруг грядущего пополнения. Сейчас Миддлтон занимается по 45 минут в день три или четыре раза в неделю с легкими весами.
Первые подтверждения беременности Пиппы Миддлтон от инсайдеров появились в апреле. А на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае она была одета в платье, крой которого не оставлял никаких сомнений: скоро у Кейт Миддлтон и принца Уильяма появится маленький племянник.
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Фото:Global Look Press / I-Images, East News
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