Теперь официально! Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа долгое время скрывала свою беременность, однако ее последние фотографии говорили сами за себя, и родственница британских монархов решила рассказать о своей первой беременности.

34-летняя Пиппа Миддлтон сообщила о том, что ждет ребенка от своего 42-летнего супруга Джеймса Мэтьюса, в гостевой колонке для британского журнала Waitrose. Она призналась, что одним из главных испытаний первого триместра беременности был выбор спорта, который подходил бы ожидающей малыша женщине.

— признает Пиппа. Она добавила также, что не могла обратиться к фитнес-инструктору, потому что на ранних месяцах хотела сохранить завесу тайны вокруг грядущего пополнения. Сейчас Миддлтон занимается по 45 минут в день три или четыре раза в неделю с легкими весами.

Первые подтверждения беременности Пиппы Миддлтон от инсайдеров появились в апреле. А на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае она была одета в платье, крой которого не оставлял никаких сомнений: скоро у Кейт Миддлтон и принца Уильяма появится маленький племянник.

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Фото:Global Look Press / I-Images, East News