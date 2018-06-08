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В Екатеринбургском зоопарке появилось 5 новых царей и цариц
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В Екатеринбургском зоопарке появилось 5 новых царей и цариц 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В зоопарке столицы Урала родились 5 львят. На свет представители семейства кошачьих появились еще 12 мая, но впервые вышли в свет лишь недавно. До этого мама-львица прятала потомство, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца.
Пока львята питаются маминым молоком, держатся поближе к самке и в случае опасности прячутся. Пока сотрудники зоопарка не могут осмотреть потомство и даже узнать пол зверей.
Мама львят чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион добавили витамины и кипяченое молоко. Питаться молоком котята будут до 6 месяцев, потом перейдут на взрослую пищу.
Увидеть малышей и их родителей — львов Эрни и Эмму, можно на первом этаже павильона «Теплолюбивые хищники».
Фото: Екатеринбургский зоопарк
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