В Екатеринбургском зоопарке появилось 5 новых царей и цариц

В зоопарке столицы Урала родились 5 львят. На свет представители семейства кошачьих появились еще 12 мая, но впервые вышли в свет лишь недавно. До этого мама-львица прятала потомство, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца.

Пока львята питаются маминым молоком, держатся поближе к самке и в случае опасности прячутся. Пока сотрудники зоопарка не могут осмотреть потомство и даже узнать пол зверей.

Мама львят чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион добавили витамины и кипяченое молоко. Питаться молоком котята будут до 6 месяцев, потом перейдут на взрослую пищу.

Увидеть малышей и их родителей — львов Эрни и Эмму, можно на первом этаже павильона «Теплолюбивые хищники».

Фото: Екатеринбургский зоопарк