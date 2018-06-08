Дмитрий Тарасов будет присутствовать на родах Анастасии Костенко

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в начале этого года — сначала пара расписалась, а через несколько недель влюбленные обвенчались и устроили пышную свадьбу для друзей и родных. Уже тогда пользователи были уверены, что Анастасия находится в положении, но модель подтвердила эту информацию лишь в марте, когда округлившийся живот уже невозможно было скрыть.

Сейчас Костенко и Тарасов то и дело посещают роддом, в котором будет рожать Анастасия — сейчас пара активно готовится к родам, которые могут состояться в ближайшие несколько недель. Поклонники ежедневно спрашивают Анастасию о предстоящих родах, но модель не торопится делится подробностями скорого появления на свет дочери. Впрочем, Анастасия призналась, что Тарасов будет присутствовать на родах.

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«Мама, папа, принимающий роды персонал», — ответила Костенко на вопрос одной из поклонниц.

Напомним, что недавно в Сети появилась компрометирующая информация о супруге футболиста. Знакомая Анастасии рассказала, что на самом деле в семье Тарасовых не все так гладко — по ее словам, футболист часто скандалит с беременной супругой, а сама модель забеременела не самым честным путем — якобы она использовала шприц и скрывала беременность от Дмитрия первые месяцы.