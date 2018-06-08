Тарасов будет присутствовать на родах дочери

Супруга футболиста Анастасия Костенко не спешит раскрывать подробностей предстоящих родов, однако обмолвилась, что молодые родители решились на партнерские роды

Об этом модель сообщила, отвечая на один из комментариев в Instagram

— Мама, папа, принимающий роды персонал, — сообщила Костенко.