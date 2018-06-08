Тарасов будет присутствовать на родах дочери 

Супруга футболиста Анастасия Костенко не спешит раскрывать подробностей предстоящих родов, однако обмолвилась, что молодые родители решились на партнерские роды
Об этом модель сообщила, отвечая на один из комментариев в Instagram
— Мама, папа, принимающий роды персонал, — сообщила Костенко.
Ранее стало известно, где будет рожать звездная пара — в элитном клиническом центре «Лапино». Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко после развода с телеведущей Ольгой Бузовой. Распад брака для звезды «Дома-2» обернулся творческим прорывом — Ольга начала карьеру певицы, а недавно записала песню к Чемпионату мира по футболу.