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Тарасов будет присутствовать на родах дочери
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Тарасов будет присутствовать на родах дочери 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Супруга футболиста Анастасия Костенко не спешит раскрывать подробностей предстоящих родов, однако обмолвилась, что молодые родители решились на партнерские роды
Об этом модель сообщила, отвечая на один из комментариев в Instagram
— Мама, папа, принимающий роды персонал, — сообщила Костенко.
Ранее стало известно, где будет рожать звездная пара — в элитном клиническом центре «Лапино». Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко после развода с телеведущей Ольгой Бузовой. Распад брака для звезды «Дома-2» обернулся творческим прорывом — Ольга начала карьеру певицы, а недавно записала песню к Чемпионату мира по футболу.
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