Тарасов решил присутствовать на родах жены

Совсем скоро в молодой семье футболиста Дмитрия Тарасова и манекенщицы Анастасии Костенко случится пополнение. По некоторым данным, девушка находится на последнем месяце беременности. На днях, благодаря социальной сети «Инстаграм» поклонники узнали некоторые подробности подготовки к событию.

Внимательные пользователи нашли ответы самой Насти на некоторые вопросы подписчиц. Благодаря им стало известно, что младшим ребенком спорсмена станет дочка, а сам отец, вероятнее всего, будет присутствовать на родах супруги. Напомним, что недавно Дмитрий сообщил фолловерам, что уже отвез любимую в роддом.