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Тарасов решил присутствовать на родах жены
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Тарасов решил присутствовать на родах жены 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Совсем скоро в молодой семье футболиста Дмитрия Тарасова и манекенщицы Анастасии Костенко случится пополнение. По некоторым данным, девушка находится на последнем месяце беременности. На днях, благодаря социальной сети «Инстаграм» поклонники узнали некоторые подробности подготовки к событию.
Внимательные пользователи нашли ответы самой Насти на некоторые вопросы подписчиц. Благодаря им стало известно, что младшим ребенком спорсмена станет дочка, а сам отец, вероятнее всего, будет присутствовать на родах супруги. Напомним, что недавно Дмитрий сообщил фолловерам, что уже отвез любимую в роддом.
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