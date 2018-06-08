Зачем на Руси ели землю

Земля, которая в славянских культах с пиететом именовалась Мать — Сыра земля, издревле считалась одной из четырёх основ мироздания наряду с огнём, водой и воздухом. Выступая в качестве философско-религиозной категории, она всегда носила священный характер.

Персонифицируя землю, её уподобляли женщине. Будучи средоточием плодородия, земля олицетворяла возрождение, она оберегала и кормила людей, иногда в прямом смысле этого слова.

Клятва землёй

В давние времена самой сильной клятвой на Руси считалась, та, после произнесения которой, человек целовал и съедал землю. Подтверждённое подобным образом обещание или заверение получало статус незыблемого зарока, поскольку поедание земли, приравнивалось к клятве матерью.

Об этом упоминал в своей работе «Поэтические воззрения славян на природу» фольклорист Афанасьев, отмечавший: «Народные русские сказки упоминают о старинном обычае: произнося клятву, есть землю, чтобы таким действием еще твёрже скрепить нерушимость произносимого обета или справедливость даваемого показания».

Детектор лжи В прошлом, когда ещё не существовало детекторов лжи, подозреваемый в совершении кражи, поджога и других преступлений мог доказать неоспоримость и правдивость своих слов, проглотив после дачи показаний, горсть земли.

Мирской суд придавал этому акту силу законности, поскольку мало, кто осмеливался лжесвидетельствовать при клятве землёй, поскольку обман грозил привлечением беды и местью высших сил.

Альтернативное венчание

В конце XIX века в Псковской губернии, а точнее в Холмском уезде надел, числившийся за отцом девицы, после его смерти и её замужества переходил в общинное пользование. Чтобы избежать экономических потерь крестьянки нашли альтернативу христианскому венчанию, и вместо официального брака выбирали сожительство. Но, чтобы молодые не жили в грехе, их родственники проводили основанные на суевериях специальные ритуалы.

Смешивая язычество с православием, родные сажали новобрачных перед иконой, зажигали свечи и подавали им горсть земли, которую жених и невеста должны были съесть в знак вечной любви и верности. Такой «брак», скреплённый почитанием богини Матери-Сыра земля, в данной области не порицался.

Эвенкийское лакомство

Во время минералогической экспедиции 1973 года академик Лаксма обнаружил в долине реки Марекан (северо-восток России) белоснежную вязкую глину, которую употребляли в пищу эвенки.

Эту похожую на студень смектитовую глину, сдобренную примесями цеолитов, каолинита и диатомовых водорослей, аборигены Дальнего Востока называют «земляной сметаной» и едят, чтобы пополнить свой скудный рацион биологически активными веществами.

Питательную глину эвенки употребляют не только в чистом виде, но и смешивая с оленьим молоком, а чтобы избавиться от желудочно-кишечных расстройств, они разбавляют её водой.

Десерт чукчей

Чукчи и коряки тоже любят лакомиться землёй, которая, по мнению попробовавшего её писателя Папина, имела вид студня с жирновато-сладким вкусом и запахом затхлого погреба.

Добываемую в строго определённых местах пищевую глину, которую чукчи прозвали «земляным жиром», добавляют в бульоны. Эта же глина служит основой для приготовления пластичной конфетной массы.

Поволжские геофаги

В начале 20-х годов XX века, когда Поволжье накрыл голод, по свидетельству геолога Драверта, местные жители поневоле стали геофагами. В качестве пропитания они использовали глину, сдобренную сапропелями — многовековыми отложениями на дне пресных водоёмов, образовавшихся из почвенного перегноя, останков живых организмов, планктона и отмершей растительности.

Содержавшая огромное количество органических веществ глина помогала людям в Самарской губернии выдержать тяжёлые времена и выжить.

Глиняные шарики

Народы Предкавказья, считали, что глина является мощным инструментом энергетического обмена между человеком и природой, которая, попадая внутрь организма, очищает его от грязи и заряжает чистотой.

В Ростовской области и на Ставрополье в пищу шли подсоленные шарики белой глины, которые помогали при наступлении жары бороться с дисфункциями желудка.

Для того, чтобы приготовить эти чудодейственные «пилюли» и не наводнить тело грязью, необходимо было высушить глину на солнце и растереть её в ступке. Затем непосредственно перед употреблением смешать порошок с небольшим количеством воды, скатать из смеси шарик и проглотить.

А на Алтае испокон веков люди питались жёлтой глиной, которая в большом количестве залегает на берегах реки Катунь. Хранящиеся в составе данной осадочной породы азот, кальций, магний, железо, селен снимают боли живота, почек, печени, лечат язву, гастрит и в целом укрепляют силы.