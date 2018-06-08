Кремль решил производить мороженое

Торговый дом «Кремлёвский» управления делами президента РФ выпустил к лету шесть видов одноимённого пломбира. Новый продукт оснащён маркировкой «Выбор Кремля».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря управделами президента РФ Елену Крылову, производитель новинки был определён на конкурсной основе. Новый пломбир очень похож на аналог советских времён.

Мороженое производится по рецепту 50-х годов XX века и соответствует как ГОСТ того времени, так и современному. Среди видов мороженого — пломбир в вафельном стаканчике, шоколадный в вафельном стаканчике, пломбир в рожке, с вареньем, крем-брюле и эскимо.

Производители уверяют, что в составе мороженого есть только натуральные продукты. Новинку можно будет приобрести в подведомственных управделами кафе, а также в магазинах крупных торговых сетей.