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Кремль решил производить мороженое
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Кремль решил производить мороженое 

News.ru 1 час назад
Торговый дом «Кремлёвский» управления делами президента РФ выпустил к лету шесть видов одноимённого пломбира. Новый продукт оснащён маркировкой «Выбор Кремля».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря управделами президента РФ Елену Крылову, производитель новинки был определён на конкурсной основе. Новый пломбир очень похож на аналог советских времён.
Мороженое производится по рецепту 50-х годов XX века и соответствует как ГОСТ того времени, так и современному. Среди видов мороженого — пломбир в вафельном стаканчике, шоколадный в вафельном стаканчике, пломбир в рожке, с вареньем, крем-брюле и эскимо.
Производители уверяют, что в составе мороженого есть только натуральные продукты. Новинку можно будет приобрести в подведомственных управделами кафе, а также в магазинах крупных торговых сетей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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