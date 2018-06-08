Ещё
В сыре произведенном в Ростовской области выявили большое количество тетрациклина
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сыре произведенном в Ростовской области выявили большое количество тетрациклина 

Ростовские Вести 1 час назад
В мае этого года в четырех пробах молочной продукции из трех регионов России, поступивших в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», обнаружены отклонения от нормы. Так, при проведении испытаний специалистами сектора токсикологических видов испытаний выявлены отклонения от нормативной документации в 4 образцах сыра, отобранных в Ростовской и Волгоградской областях. В двух образцах сыра, произведенного в Ростовской области, одном образце из Ставропольского края, и одном образце, произведенном в Республике Кабардино-Балкария, выявлены антибиотики тетрациклиновой группы в количестве, превышающем допустимое значение, говориться в заключительных результатах исследований. В отметили в лаборатории, в настоящее время соответствующая информация была направлена в региональное управление Россельхознадзора. Тетрациклины являются стимуляторами роста животных. При нарушении режима профилактики и лечения животных остатки препаратов тетрациклиновой группы могут попадать в пищевые продукты животного происхождения, например такие как сыр и молоко.
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове хозяйн собаки покусавшей 9-летнего ребенка заплатит 150 тысяч рублей Аэропорт «Платов» стал обладателем престижной премии Best Office Awards "Ашан" предлагает купить вареных раков консервированных в банке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Бритни Спирс выглядит в бикини и без макияжа5
Почему анальный секс — это не страшно54
Какие продукты категорически нельзя смешивать
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы4
Меган Маркл в варианте плюс-сайз
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
05:01
Как понять, что вы живете не в первый раз
Психология
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
00:13
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы
Звёзды
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение