В сыре произведенном в Ростовской области выявили большое количество тетрациклина 

В мае этого года в четырех пробах молочной продукции из трех регионов России, поступивших в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», обнаружены отклонения от нормы. Так, при проведении испытаний специалистами сектора токсикологических видов испытаний выявлены отклонения от нормативной документации в 4 образцах сыра, отобранных в Ростовской и Волгоградской областях. В двух образцах сыра, произведенного в Ростовской области, одном образце из Ставропольского края, и одном образце, произведенном в Республике Кабардино-Балкария, выявлены антибиотики тетрациклиновой группы в количестве, превышающем допустимое значение, говориться в заключительных результатах исследований. В отметили в лаборатории, в настоящее время соответствующая информация была направлена в региональное управление Россельхознадзора. Тетрациклины являются стимуляторами роста животных. При нарушении режима профилактики и лечения животных остатки препаратов тетрациклиновой группы могут попадать в пищевые продукты животного происхождения, например такие как сыр и молоко.